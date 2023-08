A- A+

malha aérea Aeroporto Santos Dumont tem dezenas de voos cancelados devido ao mau tempo no Rio Passageiros relatam caos no terminal em razão da chuva na cidade desde a abertura; filas estão grandes

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, teve 21 voos cancelados e 13 atrasados até as 9h15 desta segunda-feira, entre partidas e chegadas. Por conta das "condições meteorológicas adversas", os pousos acontecem com o auxílio de instrumentos, informa a Infraero. Já para as decolagens, o aeroporto opera "abaixo dos mínimos operacionais necessários" desde as 6h20. Acompanhe em tempo real a situação na cidade com a chuva.

Pelas redes sociais, passageiros fizeram relatos de que as filas estão grandes. "O Aeroporto Santos Dumont está caótico", disse uma usuária.

Já outro passageiro mostrou o painel que informa as partidas e chegadas no aeroporto: os voos estão atrasados ou cancelados.

O influenciador Victor Oliveira, que tem 374 mil seguidores no Instagram, usou a rede para relatar que passou horas dentro de um avião, que partiria do Santos Dumont. Ele definiu sua situação como "apenas o pó da rabiola".

Segundo Victor, ele entrou no avião às 5h30, com o voo marcado para as 6h. Pouco antes das 10h, ele fez uma publicação dizendo que foi avisado naquela hora que a aeronave não iria decolar. Em vídeos publicados nos stories, dirigiu-se a quem pretendia ir ao aeroporto nesta manhã.

"Caso você tenha algum voo que esteja saindo do Santos Dumont, a dica é: não venham. Todos os voos foram cancelados, basicamente. Tem gente de cabeça para baixo naquele aeroporto, não cabe mais ninguém. Nós viemos para o Galeão para tentar pegar outro voo, e vamos aguardar para ver o que vai dar" relata, contando que cancelou a participação em um podcast devido ao atraso.

