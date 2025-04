A- A+

Voos Aeroportos da Aena no Brasil ofertam mais de 830 mil assentos no feriadão Recife compõe o ranking dos cinco aeroportos mais movimentados do período

Com uma oferta de 830.906 assentos entre os dias 17 e 22 de abril, a Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, se prepara para proporcionar a melhor experiência aos seus passageiros durante o feriadão da Páscoa e de Tiradentes. No ranking de cidades mais movimentadas durante o período, Recife conta com mais de 1.000 voos para o período.

O Aeroporto de Congonhas se destaca com a maior movimentação prevista: 2.816 voos programados para o período e uma oferta de 448.338 assentos. Na capital paulista, a terça-feira (22) será o dia de maior movimento, com 576 operações. Logo em seguida, vem o Recife, com 1.138 voos previstos e um total de 182.194 assentos ofertados nos seis dias.





Ainda no Nordeste, Maceió se sobressai no quesito de principais destinos para quem quer descansar. O aeroporto alagoano tem prevista uma movimentação de 300 pousos e decolagens, com uma oferta de 52.208 assentos. João Pessoa e Campo Grande completam o ranking dos cinco aeroportos mais movimentados da rede Aena no Brasil durante o feriadão da Páscoa e de Tiradentes, com 32.648 e 27.616 assentos, respectivamente.



“A Semana Santa é um período que costuma mobilizar todo o país e o recesso emendado de Tiradentes vai contribuir ainda mais para isso. Os aeroportos da Aena estão prontos para atender os passageiros da melhor maneira possível, proporcionando uma experiência de viagem completa e contribuindo para o desenvolvimento do turismo nas regiões”, destaca Marcelo Bento Ribeiro, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil.



É importante ressaltar que a oferta de assentos leva em consideração a ocupação total das aeronaves e pode, ou não, traduzir-se em número de passageiros.



Veja abaixo a previsão de movimentação em cada um dos 17 aeroportos:



Congonhas



2.816 voos previstos



448.338 assentos ofertados



Recife



1.138 voos previstos



182.194 assentos ofertados



Maceió



300 voos previstos



52.208 assentos ofertados



João Pessoa



182 voos previstos



32.648 assentos ofertados



Campo Grande



160 voos previstos



27.616 assentos ofertados



Aracaju



144 voos previstos



23.602 assentos ofertados



Uberlândia



160 voos previstos



19.098 assentos ofertados



Santarém



60 voos previstos



9.544 assentos ofertados



Marabá



52 voos previstos



8.630 assentos ofertados



Juazeiro do Norte



46 voos previstos



7.140 assentos ofertados



Montes Claros



68 voos previstos



6.616 assentos ofertados



Carajás



30 voos previstos



4.526 assentos ofertados



Campina Grande



32 voos previstos



3.312 assentos ofertados



Uberaba



24 voos previstos



2.088 assentos ofertados



Altamira



12 voos previstos



2.058 assentos ofertados



Corumbá



6 voos previstos



816 assentos ofertados



Ponta Porã



4 voos previstos



472 assentos ofertados



Veja também