A- A+

PERNAMBUCO Aeroportos de Pernambuco recebem investimento de R$ 250 milhões para obras de melhoria Principais serviços focam em recuperar pistas de pouso e decolagem, além de promover avanços na administração

Um investimento de cerca de R$ 250 milhões está sendo aportado em aeroportos de Pernambuco pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). O valor será destinado a serviços de infraestrutura em execução ou planejados para melhoria dos equipamentos, com foco em recuperar pistas e administração.

O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5). Os principais aeroportos contemplados são: Carlos Wilson, em Fernando de Noronha; Oscar Laranjeira, em Caruaru, Agreste de Pernambuco; e de Salgueiro, no Sertão.

Os investimentos também contemplam outros aeroportos sob administração estadual, localizados em Araripina, Arcoverde e Serra Talhada, todos no Sertão, e Garanhuns, no Agreste.

"A gestão estadual tem o objetivo de garantir melhorias nos nossos equipamentos, impulsionando o turismo, como é o caso de Fernando de Noronha, e contribuindo para o desenvolvimento regional dos municípios, como é o exemplo de Caruaru", destacou o titular da Semobi, André Teixeira Filho.

Confira abaixo como vai funcionar cada serviço e distribuição do orçamento.

Aeroporto de Fernando de Noronha

Investimento de serviços no Aeroporto de Fernando de Noronha são de R$ 60 milhões. - Foto: Governo de Pernambuco/Divulgação

O aeroporto Carlos Wilson, em Fernando de Noronha, tem obras em execução para a recuperar as pistas de pouso e decolagem, modernizando o pátio de taxiamento Alfa. O taxiamento Bravo, que estava sem operação há mais de 10 anos, também recebe serviços de melhoria.

Ao todo, mais de R$ 60 milhões estão sendo aplicados no aeroporto.

Aeroporto de Caruaru

Investimento de serviços no aeroporto de Caruaru é de R$ 138 milhões- Foto: Miva Filho/Divulgação

O aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, está em etapa avançada do edital. O projeto está finalizado, como consta no Diário Oficial do Estado, e, "em breve terá a empresa responsável contratada".

As obras no ponto serão de requalificação da pista de pouso e decolagem, ampliação do pátio de aeronaves e implantação de um novo estacionamento. O investimento é de R$ 138 milhões.

"As intervenções vão ampliar a capacidade operacional do aeroporto e consolidar Caruaru como centro logístico e de conexão do interior de Pernambuco", diz trecho da publicação.

Aeroporto de Salgueiro

O aeroporto de Salgueiro teve quase R$ 5 milhões investido. O equipamento recebeu obras na pista, no pátio e na taxiway.

Veja também