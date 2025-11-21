Sáb, 22 de Novembro

BRASIL

Afastado do BRB pela Justiça, ex-presidente do banco retorna a Brasil e diz que vai colaborar

Segundo interlocutores, Paulo Henrique Costa estava em um curso nos EUA no dia da Operação Compliance Zero

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB  - Foto: Reprodução

Afastado da presidência do BRB pela Justiça, Paulo Henrique Costa informou nesta sexta-feira que retornou ao Brasil. Na terça-feira, dia que foi deflagrada a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, Costa estava nos Estados Unidos, onde estava fazendo um curso, segundo interlocutores.

"Informo que retornei ao Brasil, vou colaborar pessoalmente com a investigação e seguirei fornecendo todas as informações e esclarecimentos necessários para a completa elucidação dos fatos", disse, em nota divulgada nesta sexta-feira.

A PF investiga suspeitas de irregularidades na venda de carteiras de crédito do Banco Master para o BRB. A decisão judicial aponta indícios de prática fraudulenta também dos gestores do banco estatal. Além de Paulo Henrique Costa, foi afastado o diretor Dario Oswaldo Garcia Junior.

 

Em nota de posicionamento, Costa disse ainda que reconhece a importância das investigações em curso e reafirma respeito às instituições. "Tenho convicção de que sempre atuei na proteção e nos melhores interesses do BRB, seguindo padrões de mercado."

Ele afirmou também que não comentará detalhes do processo neste momento em "observância aos deveres legais e ao sigilo". "Confio que a apuração trará os devidos esclarecimentos à sociedade."

