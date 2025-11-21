A- A+

BRASIL Afastado do BRB pela Justiça, ex-presidente do banco retorna a Brasil e diz que vai colaborar Segundo interlocutores, Paulo Henrique Costa estava em um curso nos EUA no dia da Operação Compliance Zero

Afastado da presidência do BRB pela Justiça, Paulo Henrique Costa informou nesta sexta-feira que retornou ao Brasil. Na terça-feira, dia que foi deflagrada a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, Costa estava nos Estados Unidos, onde estava fazendo um curso, segundo interlocutores.

"Informo que retornei ao Brasil, vou colaborar pessoalmente com a investigação e seguirei fornecendo todas as informações e esclarecimentos necessários para a completa elucidação dos fatos", disse, em nota divulgada nesta sexta-feira.

A PF investiga suspeitas de irregularidades na venda de carteiras de crédito do Banco Master para o BRB. A decisão judicial aponta indícios de prática fraudulenta também dos gestores do banco estatal. Além de Paulo Henrique Costa, foi afastado o diretor Dario Oswaldo Garcia Junior.





Em nota de posicionamento, Costa disse ainda que reconhece a importância das investigações em curso e reafirma respeito às instituições. "Tenho convicção de que sempre atuei na proteção e nos melhores interesses do BRB, seguindo padrões de mercado."

Ele afirmou também que não comentará detalhes do processo neste momento em "observância aos deveres legais e ao sigilo". "Confio que a apuração trará os devidos esclarecimentos à sociedade."

Veja também