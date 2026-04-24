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AFCP diz que R$ 72 milhões em fertilizantes serão liberados a todo canavieiro afetado pelo tarifaço

Anúncio oficial de socorro aos produtores de cana deverá ser feito pela governadora Raquel Lyra na próxima semana

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Anúncio do socorro emergencial deverá ser feito pelo governo do estado na próxima semanaAnúncio do socorro emergencial deverá ser feito pelo governo do estado na próxima semana - Foto: Divulgação

Após a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovar, nesta quinta-feira (23), o projeto que amplia o remanejamento de recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA), a governadora Raquel Lyra (PSD) deverá oficializar o socorro emergencial ao setor canavieiro na próxima terça-feira (28). A medida tem como objetivo amenizar o impacto provocado pelo tarifaço dos Estados Unidos sobre o açúcar e o etanol produzidos no estado. 

O presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima, se reuniu com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, com o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e com dirigentes do Sindicato dos Cultivadores de Cana (Sindicape), para tratar dos trâmites da operação de distribuição dos adubos aos agricultores - uma promessa da governadora ao setor canavieiro. 

Segundo a conversa promovida entre as entidades, R$ 72 milhões em fertilizantes deverão ser liberados a todo canavieiro afetado pelo tarifaço.

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De acordo com a AFCP, o valor é suficiente para a compra de cerca de 30 mil toneladas do adubo pelo preço atual de mercado. Cada canavieiro receberá o fertilizante correspondente a até 5 mil toneladas de cana produzida na última safra, independentemente se houve uma produção superior a esse valor.

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