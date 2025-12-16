A- A+

COOPERAÇÃO AFD firma parceria com a Compesa para investimento de R$ 1,2 bi no saneamento de Pernambuco Os investimentos devem assegurar oferta de água potável para cerca de cinco milhões de pessoas

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e o Grupo Agence Française de Développement (AFD) firmaram um acordo de cooperação para apoiar a modernização e a ampliação da produção de água potável em Pernambuco.

A parceria envolve financiamento de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão). Os investimentos devem assegurar oferta de água potável para cerca de cinco milhões de pessoas.



O acordo ocorre em meio à reestruturação do modelo de saneamento no Estado, no qual a Compesa passará a atuar prioritariamente como produtora de água potável, responsável pela captação, tratamento e entrega do recurso às concessionárias.

Pernambuco enfrenta desafios históricos de acesso à água, como perdas elevadas, intermitência no abastecimento e desigualdades regionais.



Os recursos do Grupo AFD serão destinados a 23 subprojetos do programa +Água Pernambuco, organizados em três eixos: ampliação da oferta de água, com novas captações e modernização de sistemas; preservação do recurso e adaptação climática, incluindo redução de perdas, automação, telemetria e eficiência energética; e apoio à transformação institucional da Compesa, com assistência técnica, estudos, auditorias e fortalecimento de políticas de governança.



O presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, afirma que a companhia já possui planejamento detalhado das ações previstas, envolvendo ampliação de sistemas adutores, modernização das estruturas existentes e automação de estações elevatórias e de bombeamento. "A partir de agora, é mão na massa para executar e entregar as obras."



Para o diretor do Grupo AFD no Brasil, Dominique Hautbergue, a parceria impulsiona um interesse comum. "Trabalhando de forma integrada, avançamos em uma prioridade compartilhada: reduzir desigualdades de acesso à água e saneamento e fortalecer a resiliência do setor diante dos riscos climáticos", diz.

