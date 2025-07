A- A+

Saúde Afya inaugura novo ambulatório em Garanhuns nesta terça (15) Com atendimento voltado para o SUS, unidade no Agreste deve atender cerca de mil pessoas mensalmente e contará com especialidades como clínica geral, cardiologia, dermatologia, pediatria, entre outras

Após ter instalado um ambulatório em Jaboatão dos Guararapes há mais de um ano, a Afya Faculdade de Ciências Médicas vai passar a oferecer atendimentos em saúde na cidade de Garanhuns, Agreste pernambucano. A nova unidade ambulatorial será inaugurada hoje e vai reforçar o sistema de saúde local com atendimentos em 16 especialidades médicas.



Com atendimento voltado para o SUS, o ambulatório de Garanhuns deve atender cerca de mil pessoas mensalmente e vai contar com todas as especialidades já oferecidas em Jaboatão, como clínica geral, cardiologia, dermatologia, pediatria, entre outras.



Presente em 19 estados e no Distrito Federal, a instituição conta com 33 unidades de ensino de graduação pelo país e mais de três mil médicos envolvidos no processo de ensino. A Afya oferece atendimento à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto forma profissionais de saúde por meio do Ambulatório de Ensino-Serviços.



O vice-presidente de graduação da Afya, Érico Ribeiro, explicou ontem, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, que as novas unidades fazem parte de um compromisso público protocolado com a ONU para que a instituição ofereça no período de cinco anos (2025-2030) mais de cinco milhões de atendimentos em saúde em todo o país.



“Faz parte do nosso compromisso. Faz parte daquilo que a gente acredita que está no nosso DNA: servir a população. O nosso aluno precisa ser empático com a população, ele precisa aprender efetivamente a cuidar da população e ele só vai fazer isso praticando. Não tem como formar um médico sem que ele passe por todo esse processo”, enfatizou.



Espalhada por todo o país, uma das missões da Afya é também interiorizar a presença de médicos em todas as regiões. “Interiorizando o ensino da medicina, a gente vai trazer, não só para a população acesso, mas tem uma coisa que é muito poderosa: o aluno de medicina que vem de uma outra região e vai para um lugar remoto, depois que ele se gradua, ele fica naquela região. Ele passa a pertencer. Isso é maravilhoso, porque imagina o atendimento que ele vai dar ali para toda a população pelo resto da vida”, destacou.



SUS

A diretora-geral da Afya Faculdades de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes, Vanessa Piasson, também participou da entrevista e afirmou que o ambulatório da cidade atende cerca de duas mil pessoas por mês. Em setembro, segundo Vanessa, uma nova unidade será inaugurada em Jaboatão, no bairro de Marcos Freire.



“Especialidades que o município não tem a Afya proporciona para a população, além de projetos de extensão, de parceria com escolas, levando os nossos estudantes para ajudar na vacinação, por exemplo. O atendimento começa na atenção primária, lá na Unidade de Saúde da Família, e aí tem um encaminhamento para o ambulatório, onde acontecem as especialidades. Toda a rede do SUS está à disposição: atendimento, encaminhamento, farmácia, medicamento. Tudo isso está regulado pelo SUS”, explicou.

