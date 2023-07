AGE fortalece empreendedorismo em Pernambuco durante a 23ª Fenearte

A- A+

A 23ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) em Pernambuco está contando com a participação ativa da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE). A agência de fomento estadual marcou presença no evento com um estande próprio, localizado no número 202, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Nesse espaço, a AGE promove a divulgação de seus produtos disponíveis aos empreendedores e empresas, além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da agência.

Além de sua presença institucional, a AGE também estabeleceu uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE) para apoiar a cadeia produtiva do artesanato e da economia criativa no estado. Como parte dessa iniciativa, a AGE disponibilizou uma linha de crédito especial para facilitar a compra de estandes por parte dos expositores selecionados para a Fenearte.

Neste ano, 71 empreendedores, tanto do setor de artesanato quanto de alimentação, solicitaram o financiamento, totalizando um montante de mais de R$ 206 mil. Desde 2015 até o momento, a AGE já financiou 1.121 estandes da feira, somando cerca de R$ 2,7 milhões liberados.

“Vamos mostrar um dos serviços oferecidos pelo Governo do Estado, que é o das linhas de crédito, numa feira de grande dimensão, além do apoio concedido aos empreendedores que irão participar”, ressalta Antonio Jácome, superintendente de Pequenos Negócios da AGE.

Os empreendedores beneficiados pelo financiamento da AGE representam 12 municípios pernambucanos, incluindo a Região Metropolitana, Agreste e Sertão. Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Passira e Tacaratu foram algumas das cidades mais contempladas.

Um dos exemplos de sucesso é Jorge José de Oliveira, da Casario Criativo, que trabalha com restauração de móveis e fabricação artesanal de objetos utilitários, feitos a partir de madeira de demolição. Ele está participando da Fenearte pela sétima vez, apresentando suas luminárias em formato de meninos, anjos e bichos, além de um boneco-baú gigante com elementos do universo circense. Jorge enfatiza que o financiamento do estande pela AGE facilitou muito a sua participação na feira, destacando os juros justos cobrados pela agência.

A Fenearte é um evento completo que reúne artesanato, moda, gastronomia, decoração, shows e oficinas artísticas e gastronômicas. Nesta edição, o tema é "Loiceiros de Pernambuco - Arte da Terra, Poesia das Mãos", uma homenagem à arte feita com barro pelos povos indígenas. Com mais de 5 mil expositores, incluindo artesãos de Pernambuco, de todo o Brasil e de outros países, a feira ocupará cerca de 25 mil metros quadrados do pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, com uma expectativa de atrair cerca de 300 mil visitantes. Somente para os artesãos pernambucanos, são disponibilizados 305 estandes. A Fenearte é uma oportunidade única para o público conhecer e apreciar o talento e a diversidade do artesanato brasileiro.

