Construção Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) participa do 5º BIMDAY Pernambuco O evento acontece nos dias 6 e 7 de outubro, no Auditório do Sebrae-PE, das 8h30 ás 19h30

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) participará do 5º BIMDAY Pernambuco, nos dias 6 e 7 de outubro, no Auditório do Sebrae-PE, das 8h30 às 19h30. Em mais uma ação conjunta da parceria entre ABDI e Associação para o Desenvolvimento e Promoção no Estado de Pernambuco (ABIMPE), a Agência compartilhará as ações que desenvolve desde 2017 para elevar a qualidade, produtividade e eficiência da construção civil brasileira.

Na sexta-feira (6), a ABDI apresentará o painel “Objetos BIM e Biblioteca BIM BR”, às 17h20.

“O planejamento de um empreendimento em BIM, totalmente digital, requer a previsão da obra do início ao fim e isso inclui a previsão dos materiais que serão necessários, como areia, argamassa, canos para tubulação, portas, janelas, entre outros. Isso significa que esses objetos são essenciais e devem estar no banco de dados do projeto virtual”, explica Larissa Guerra, consultora especialista em BIM da ABDI.

No sábado (7), a partir das 18h, a ABDI contribuirá para o debate sobre a “Importância da adoção do BIM no setor público e os impactos no setor privado”. Tanto na sexta quanto no sábado os encontros acontecerão no Auditório do Sebrae-PE.

“Pretendemos chamar a atenção do setor para as vantagens do uso de BIM. Nesse sentido, vamos detalhar um projeto que estamos trabalhando para disponibilizar orientações práticas e acessíveis que abordem os temas contratação, licitação e biblioteca BIM para os diferentes perfis de gestores: públicos e privados; de empresas contratantes e prestadoras de serviços; de fabricantes de objetos BIM”, comenta Leonardo Santana, analista de Produtividade e Inovação da ABDI.

5º BIMDAY

O BIMDAY é um encontro anual promovido pela ABIMPE, com o apoio de empresas e instituições, que busca disseminar as práticas e tendências do BIM por meio de palestras e minicursos ministrados por profissionais renomados. Nesta edição, o evento reunirá os melhores profissionais do país para compartilhar seus conhecimentos e experiências, abordando o tema "Transformação Digital da Construção Civil". Serão cerca de 12 palestras sobre o BIM sendo duas mesas redondas para debater sobre as oportunidades e dificuldades do BIM no estado de Pernambuco.

