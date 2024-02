Agência de Empreendedorismo de Pernambuco financia estandes para artesãos da Fenearte

A- A+

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) anunciou o lançamento de uma linha de crédito destinada aos artesãos e os comerciantes classificados para a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) 2024. O financiamento é para que possam comprar seus estandes para a exposição.

A comercialização desses estandes iniciou hoje (19), no Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife, com a presença da equipe de Negócios da AGE.

Orientações aos empreendedores em relação às condições do financiamento, serão repassadas até o dia 12 de março.

A Fenearte acontecerá de 3 a 14 de julho, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Acesso ao crédito

Para ter acesso à linha de crédito, é preciso ter sido selecionado para a feira nas categorias Individual Pernambuco, Alimentação, Associações e Redes Solidárias. O empreendedor poderá contar com recursos de até R$ 21 mil, com prazo de pagamento de quatro a nove meses.

Também é necessário ser residente e estar empreendendo no território do Estado de Pernambuco, possuindo pelo menos seis meses de faturamento comprovado.

O crédito pode ser obtido tanto por empreendedores quanto por prestadores de serviço formalizados como MEI (Microempreendedor Individual) e também para os não formalizados, ou seja, os empreendedores informais (pessoa física).

O financiamento é uma ação conjunta do Governo do Estado, por meio da parceria entre a AGE e a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE), ligadas às secretarias de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDEC), respectivamente.

Em caso de dúvidas, é preciso entrar em contato pelo telefone/ WhatsApp da AGE no (81) 3183-7450.

