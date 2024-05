A- A+

Visita Agência DIVIA visita escritório do Google no Vale do Silício O Google se consolidou como uma peça fundamental do marketing digital

O Google é a porta de entrada para a internet para a maioria dos usuários globais. Seu algoritmo, que prioriza a relevância e a utilidade do conteúdo, dita as regras do SEO (Search Engine Optimization). Para marcas e empresas, isso significa que a otimização para o Google não é apenas uma opção, mas uma necessidade absoluta. O Google é responsável por mais de 90% das pesquisas na web em todo o mundo.

O Google se consolidou como uma peça fundamental do marketing digital, servindo não apenas como um motor de busca, mas como um verdadeiro campo de batalha para marcas e empresas que buscam visibilidade e conversão.

Hoje, a maior parte da receita do Google é gerada através de publicidade no Google Ads, permitindo que anunciantes exibam anúncios, listagens de produtos e ofertas de serviços na rede de publicidade do Google, que inclui propriedades próprias, sites parceiros e aplicativos, para usuários da web.

A relevância do Google se manifesta em diversas frentes, desde o simples processo de pesquisa até ferramentas sofisticadas de análise e otimização de anúncios. Para um profissional de marketing, entender essa cultura de inovação e ver de perto como as ferramentas são criadas e aprimoradas pode oferecer insights valiosos.

Pensando nisso, os sócios da DIVIA, Fernando Ferreira e Edson Pohren, estiveram em Mountain View entre os dias 1º e 2 de maio, visitando o escritório do Google, o Googleplex, em Mountain View, Califórnia, nos Estados Unidos, região conhecida como o Vale do Silício

O complexo de edifícios que formam a sede foi projetado para cultivar criatividade e inovação. O espaço abrange mais de 200 mil metros quadrados e é de onde todos os seus produtos e projetos são desenvolvidos e lançados.



O nome 'Googleplex' vem na combinação de 'Google' com o termo 'complex' (complexo, no português). O nome sugere um ambiente vasto e multifuncional, muito além de uma simples sede corporativa. Além do aspecto físico, 'Googleplex' também brinca com o termo matemático 'googolplex', que simboliza um número gigantesco (10^10^100), refletindo a missão do Google de manejar e organizar uma quantidade quase ilimitada de informações na internet, destacando as aspirações e capacidades excepcionais da empresa no tratamento de dados volumosos.

A visita ao Googleplex iniciou com um tour pelo novo 'Google Visitor Experience', um centro de visitantes que abriga uma loja oficial, cafeteria e um laboratório de atividades. Estiveram também no Google Partner Plex, espaço exclusivo para as agências Google Partner, e terminaram a visita na réplica de um esqueleto de tiranossauro em tamanho real. Uma interpretação comum e mais frequente, sugere que esta réplica é uma mensagem dos fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, servindo como um lembrete aos funcionários de que não é o mais forte que sobrevive, mas sim o mais adaptável.

Segundo Fernando Ferreira, CEO e sócio-fundador da DIVIA: 'A visita ao escritório do Google reforça a parceria da DIVIA com a ferramenta de vendas número 1 no mundo. O Google Ads é uma solução de publicidade extremamente importante para empresas e indústrias dos mais variados segmentos'.



DIVIA Marketing Digital

A DIVIA é uma das 50 maiores agências Google Partner Premier do Brasil e atualmente atende mais de 300 clientes ativos em todo o Brasil, Estados Unidos e Austrália. Com foco no mercado norte-americano de marketing digital, a agência DIVIA Marketing Digital abriu seu primeiro escritório fora do Brasil, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. A visita ao escritório do Google faz parte da investida da DIVIA no mercado de marketing digital dos Estados Unidos.

A agência fundada em Porto Alegre, já possui 4 escritórios no Brasil, localizados em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Goiânia, expande sua atuação para os Estados Unidos com foco na prestação de serviços de marketing digital vinculados ao Google, como gestão de campanhas de Google Ads e criação de sites otimizados para SEO, para posicionamento na busca orgânica do Google.

A DIVIA desenvolveu uma plataforma com tecnologia proprietária que possui mais de 500 cases de sucesso documentados de SEO e está entre as 3% melhores agências Google Partner do Brasil, tendo conquistado recentemente a certificação de Google Partner Premier 2024. É o terceiro ano consecutivo em que a agência recebe o reconhecimento dado pelo Google para as agências com melhor desempenho em todo o Brasil

A DIVIA já conta com clientes ativos nos Estados Unidos, atendendo empresas de San Francisco, Califórnia, e na região de Boston, Massachusetts.



Website: https://divia.com.br/

