RECIFE Agência do Trabalho da rua da Aurora terá Dia D para atendimento exclusivo para PCDs Programação conta com palestras e orientações para trabalhadores e famílias

Pessoas com deficiência terão uma programação especial na Agência do Trabalho da rua da Aurora, na área central do Recife, nesta quinta-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A intermediação de mão de obra na unidade vai funcionar exclusivamente para esse público.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), a programação faz parte de um conjunto de iniciativas da rede do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

“Vamos oferecer uma programação especial, com palestras e orientações para esses trabalhadores e suas famílias”, afirma a secretária em exercício da Sedepe, Cristiane Andrade.

“É muito importante impulsionar a colocação dessas pessoas no mundo profissional, já que isso representa, também, a maior inclusão delas na sociedade, o reconhecimento das suas capacidades, autonomia e fortalecimento do exercício da cidadania”, completa a gestora.

As atividades do Dia D do Trabalhador PcD, que começarão às 9h e se estenderão até as 16h, contarão com a participação das equipes de Trabalho e Qualificação da secretaria, além de especialistas convidados.

Os conteúdos envolvem orientações para desenvolvimento de carreira, para atualização de laudos e para elaboração de currículo, além de cadastro e atualização no banco de dados do Sine. Serão ministradas, também, palestras do interesse de públicos ainda mais específicos, como mulheres PcD, profissionais com mais de 40 anos de idade e mães de PcD.

Funcionamento

Como a agência da Aurora terá essa programação especial, o público geral poderá acessar os serviços de forma presencial no Expresso Cidadão do RioMar, localizado na avenida República do Líbano, nº 251, Pina, Zona Sul do Recife. As atividades na rua da Aurora serão retomadas normalmente na sexta-feira (22).

Programação

Palestra: Desenvolvendo Habilidades e Carreira – Crescimento Profissional para Trabalhadores PCD

09:00 – 10:30

Local: Auditório

Público: Trabalhadores

Vagas: 35

Palestrante: Andreza Coutinho

Palestra: Inclusão no Local de Trabalho para PCD – Desafios e Oportunidades

10:30 – 12:00

Local: Auditório

Público: Trabalhadores

Vagas: 35

Palestrante: Laura Pedrosa

Palestra: Orientação para Atualização de Laudos

10:30 – 12:00

Local: Sala de Seleção 01

Público: Trabalhadores

Vagas:15

Palestrante: Andreza Coutinho

Palestra: Saúde e Bem-Estar para Mulheres PCD

13:00 – 14:30

Local: Auditório

Público: Mulheres

Vagas: 35

Palestrante: Manuela Mota

Palestra: A Importância do Planejamento Financeiro na Maturidade

14:30 – 16:00

Local: Auditório

Público: 40+

Vagas: 35

Palestrante: Flávius Sodré



Palestra: A Jornada das Mães de PCD: Apoio, Resiliência e Autocuidado

14:30 – 16:00

Local: Sala de Seleção 01

Público: Mães

Vagas: 15

Palestrante: Thays Silveira



Serviço: Cadastro e Atualização – Sine

09:00 – 16:00

Local: Guichês Agência Recife

Público: Trabalhadores

Vagas: Ilimitado



Serviço: Elaboração de Currículo

09:00 – 16:00

Local: Guichês Agência Recife

Público: Trabalhadores

Vagas: Ilimitado

Facilitadores: Técnicos GQUALI

