Agência do Trabalho de Pernambuco divulga novo serviço para quem busca emprego

Intensificando esforços para aproximar os cidadãos das tão sonhadas oportunidades de emprego, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE) inicia o ano de 2024 com um novo serviço para o público da Agência do Trabalho. A chamada “Orientação Profissional” consiste em um atendimento individualizado, com o objetivo de analisar o perfil de cada trabalhador e oferecer instruções para desenvolvimento de carreira. Os agendamentos estarão disponíveis a partir desta segunda-feira (15)..

Segundo a secretária da pasta, Amanda Aires, são esperados efeitos positivos para trabalhadores e empresas. “A Orientação Profissional foi pensada para aprimorar a parte comportamental de quem busca o primeiro emprego ou de quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Assim, aumentamos as chances de os candidatos se encaixarem nas vagas pretendidas, bem como a satisfação dos empregadores com a mão de obra contratada”, afirma a gestora.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO - O serviço será prestado por especialistas em psicologia, que farão análise das competências e do contexto apresentado por cada usuário. “Dessa forma, pretendemos contribuir para a escolha ou transição de uma carreira profissional, dando a oportunidade de o indivíduo compreender os aspectos mais complexos de sua vida, como seus valores e habilidades, para relacioná-los com o mundo do trabalho”, explica a secretária executiva de Trabalho e Qualificação da SEDEPE, Cristiane Andrade. O atendimento abordará temas como: conteúdo e estrutura de um currículo, dicas para a melhor utilização de plataformas profissionais online, orientações para um bom desempenho em entrevistas de emprego e direcionamentos sobre perfil profissional.

Assuntos de interesse para a técnica em radiologia Ana Lúcia Ferreira Gomes, de 38 anos, usuária da Agência do Trabalho localizada na Rua da Aurora, área central do Recife. “Acho que esse serviço vai ser muito importante para quem está desempregado e, principalmente, para os jovens que estão começando agora. Alguns não sabem como se vestir, se posicionar e falar numa seleção”, considera ela. A trabalhadora acredita, ainda, que a Orientação Profissional poderá beneficiar sua família. “Minha filha, por exemplo, tem 22 anos e veio hoje fazer o cadastro no sistema para procurar o primeiro emprego de carteira assinada. Já vou avisar a ela que agende uma orientação, assim que possível”, comenta Ana.

COMO UTILIZAR - Inicialmente, a Orientação Profissional será feita de forma remota, por videochamada, para cidadãos de todo o estado. Cada usuário terá direito a uma sessão de 30 minutos, previamente agendada. O agendamento estará disponível a partir do dia 15 de janeiro, por meio do cadastro do usuário no Portal Cidadão (pecidadao.pe.gov.br). Ao acessar o próprio perfil no portal, o interessado deverá digitar no campo de busca a expressão “Obter Orientação Profissional” e seguir os passos informados na página. Um link direto para esse ambiente também ficará disponível na página inicial no site sedepe.pe.gov.br, por meio do botão “Orientação Profissional”.

