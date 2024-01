A- A+

ESTADOS UNIDOS Agência dos EUA determina inspeção em segundo modelo de Boeing após voo com "porta aberta" Dave Calhoun se reuniu com mais de 200 funcionários no campus principal da Spirit AeroSystems, onde é fabricada a maior parte da fuselagem do 737 Max

Um segundo modelo de aeronave Boeing deverá passar por verificações depois de uma aeronave ejetar uma das portas em pleno voo, no início do mês. Com o incidente a bordo de um avião da companhia Alaska Airlines, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos determinou que ficassem em terra firme mais de 170 unidades da frota 737 Max 9.

Neste domingo, a agência afirmou que as companhias aéreas também devem inspecionar os modelos 737-900ER mais antigos, que usam o mesmo design de porta, reportou a BBC. De acordo com a agência, tal diligência vai servir como uma “camada adicional de segurança”.

Em visita ao campus principal da Spirit AeroSystems Holdings em Wichita, Kansas, onde é montada grande parte da fuselagem principal do 737 Max, o CEO da Boeing, Dave Calhoun, disse aos engenheiros, mecânicos e inspetores de ambas as empresas que eles serão fundamentais para que a as empresas superem a crise atual, de acordo com um porta-voz da Boeing.

"Vamos aprender com a explosão ocorrida este mês no voo 1282 da Alaska Airlines", disse.

Ele participou de uma reunião na prefeitura com cerca de 200 funcionários da Spirit, juntamente com o CEO da empresa, Pat Shanahan, que pediu aos funcionários que "ajam com urgência e propósito" ao enfrentarem seus desafios.

Vamos melhorar", diz Calhoun aos funcionários, segundo um comunicado da Boeing. "Não porque nós dois estamos conversando, mas por causa dos engenheiros da Boeing, os mecânicos da Boeing, os inspetores da Boeing, os engenheiros da Spirit, os mecânicos da Spirit, os inspetores da Spirit. Eles falarão a mesma língua sobre isso de todas as maneiras, formas e maneiras."



"Precisamos ter calma e nos concentrar nas tarefas que temos em mãos", disse Shanahan durante a reunião, de acordo com um porta-voz da Spirit. "À medida que fazemos mudanças e melhorias, preciso do apoio de vocês para liderar."

Na quarta-feira, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA na sigla em inglês) disse que sua investigação sobre as práticas de fabricação da Boeing também examinaria as linhas de produção da Spirit AeroSystems, que instala o plugue de porta como parte do trabalho de construção da fuselagem do 737 Max.

Desde o acidente, a Boeing anunciou várias medidas que tomará para reforçar a qualidade e a supervisão em suas fábricas. Na esteira do acidente, a United Airlines e a Alaska Air as únicas operadoras do Max 9 nos EUA, encontraram ferragens soltas durante os exames dos plugues de portas do avião.

As companhias aéreas cancelaram centenas de voos desde que os aviões foram parados. Na quarta-feira, a Alaska Airlines disse que havia concluído as inspeções preliminares em um grupo de suas aeronaves Max 9.

Em um vídeo publicado anteriormente em seu site, o CEO da companhia aérea, Ben Minicucci, disse que está fazendo um "bom progresso" na inspeção de sua frota de 65 Max 9s, embora não saiba quando os aviões serão liberados para retomar os voos.

Acidente

Um avião da Alaska Airlines perdeu parte de sua fuselagem (estrutura que abriga a cabine de passageiros) no meio do voo no dia 5 de janeiro, e o piloto precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos.

O voo 1282 transportava 171 passageiros e seis membros da tripulação, e seguia de Portland para Ontario, no estado da Califórnia, também nos EUA.

Embora ninguém tenha se ferido gravemente no episódio, o acidente chamou a atenção para possíveis defeitos de fabricação da Boeing e da Spirit.

O plugue de porta da aeronave, que havia acabado de entrar em serviço em 11 de novembro, foi encontrado dois dias depois do acidente no quintal de um professor de uma escola de Portland. Outros itens aparentemente provenientes do avião foram descobertos, incluindo um iPhone da Apple intacto e funcionando.

Histórico de acidentes com o 737 Max

Em 2018, o Voo 610 da Lion Air, um 737 Max 8, caiu no oceano ao largo da costa da Indonésia, matando todos os 189 passageiros e tripulantes. Menos de cinco meses depois, em 2019, o Voo 302 da Ethiopian Airlines caiu pouco depois de deixar a capital da Etiópia, Adis Abeba, matando todas as 157 pessoas a bordo.

Os aviões Max foram suspensos após o segundo acidente. A Boeing fez então alterações no avião, incluindo no sistema de controle de voo por trás dos acidentes, e a FAA o liberou para voar novamente no final de 2020.

Em 2021, a empresa concordou em pagar US$ 2,5 bilhões em acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, para pôr fim a uma acusação criminal de que a Boeing conspirara para fraudar a agência.

Em dezembro, a Boeing pediu às companhias aéreas clientes que inspecionassem todos os 737 Max em busca de um possível parafuso solto no sistema de controle de direção, após caso descoberto em manutenção de rotina. A Alaska Airlines disse na época que esperava concluir as inspeções de sua frota na primeira metade de janeiro.

