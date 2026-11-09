Seg, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Feirão Limpa Nome

Agências dos Correios recebem especialistas em finanças para tirar dúvidas de consumidores

Pendências financeiras podem ser negociadas com descontos de até 99% de desconto

Reportar Erro
No Recife, os atendimentos ocorrerão na Agência Central dos Correios, na Avenida Guararapes, 250, no bairro de Santo AntonioNo Recife, os atendimentos ocorrerão na Agência Central dos Correios, na Avenida Guararapes, 250, no bairro de Santo Antonio - Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco

Para ampliar as possibilidades de regularização financeira, a Serasa e os Correios iniciaram a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, oferecendo consulta e negociação de dívidas, sem cobrança de taxas, em mais de 7 mil agências dos Correios até 6 de dezembro.

Nos dias 9 e 10 de novembro, especialistas em educação financeira da Serasa também estarão presencialmente em agências selecionadas para orientar a população sobre as condições de negociação e a organização do orçamento.

No Recife, os atendimentos ocorrerão na Agência Central dos Correios, na Avenida Guararapes, 250, no bairro de Santo Antonio.

O atendimento presencial nas agências dos Correios não terá cobrança de taxas, e as condições disponíveis nas agências são as mesmas oferecidas pelos canais digitais da Serasa. Para consultar as pendências, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O Feirão reúne um número recorde de 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 122 milhões de ofertas entre 90% e 99% de desconto. As condições variam de acordo com a empresa credora e a dívida de cada consumidor.

Leia também

• Papai Noel dos Correios lança 37ª edição no Recife; saiba como adotar as cartinhas

• Tiroteio em agência dos correios nos EUA deixa feridos;

• Governo dá garantia de R$ 7 bilhões para empréstimo de bancos aos Correios

Segundo pesquisas mais recentes da Serasa, as principais consequências do endividamento estão relacionadas a conseguir oportunidades de crédito (46%) e construir uma reserva financeira (34%). Entre os objetivos dos consumidores, 26% querem voltar a ter acesso ao crédito, 20% ter mais tranquilidade e 18% conseguir financiar uma casa ou imóvel.

Nesse contexto, a educação financeira pode ajudar a tornar a renegociação mais consciente e sustentável: 87% acreditam que esse tipo de conhecimento os ajudaria a parcelar o pagamento de uma dívida.

“Sabemos que muitas pessoas querem resolver suas pendências, mas precisam encontrar condições compatíveis com o orçamento. Nosso papel é facilitar esse caminho. Ao lado dos Correios, ampliamos o alcance do Feirão e oferecemos uma alternativa presencial e gratuita para que o consumidor consulte sua situação e encontre possibilidades de negociação”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site ou app dos Correios, por meio da opção “Busca Agências”.

Além da possibilidade de negociação, a programação especial dos dias 9 e 10 de novembro nas capitais e cidades selecionadas contará com orientações práticas de especialistas da Serasa sobre juros, condições dos acordos e organização do orçamento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter