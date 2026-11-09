A- A+

Feirão Limpa Nome Agências dos Correios recebem especialistas em finanças para tirar dúvidas de consumidores Pendências financeiras podem ser negociadas com descontos de até 99% de desconto

Para ampliar as possibilidades de regularização financeira, a Serasa e os Correios iniciaram a 36ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, oferecendo consulta e negociação de dívidas, sem cobrança de taxas, em mais de 7 mil agências dos Correios até 6 de dezembro.

Nos dias 9 e 10 de novembro, especialistas em educação financeira da Serasa também estarão presencialmente em agências selecionadas para orientar a população sobre as condições de negociação e a organização do orçamento.

No Recife, os atendimentos ocorrerão na Agência Central dos Correios, na Avenida Guararapes, 250, no bairro de Santo Antonio.

O atendimento presencial nas agências dos Correios não terá cobrança de taxas, e as condições disponíveis nas agências são as mesmas oferecidas pelos canais digitais da Serasa. Para consultar as pendências, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

O Feirão reúne um número recorde de 3,3 mil empresas parceiras e disponibiliza 122 milhões de ofertas entre 90% e 99% de desconto. As condições variam de acordo com a empresa credora e a dívida de cada consumidor.

Segundo pesquisas mais recentes da Serasa, as principais consequências do endividamento estão relacionadas a conseguir oportunidades de crédito (46%) e construir uma reserva financeira (34%). Entre os objetivos dos consumidores, 26% querem voltar a ter acesso ao crédito, 20% ter mais tranquilidade e 18% conseguir financiar uma casa ou imóvel.

Nesse contexto, a educação financeira pode ajudar a tornar a renegociação mais consciente e sustentável: 87% acreditam que esse tipo de conhecimento os ajudaria a parcelar o pagamento de uma dívida.

“Sabemos que muitas pessoas querem resolver suas pendências, mas precisam encontrar condições compatíveis com o orçamento. Nosso papel é facilitar esse caminho. Ao lado dos Correios, ampliamos o alcance do Feirão e oferecemos uma alternativa presencial e gratuita para que o consumidor consulte sua situação e encontre possibilidades de negociação”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.



Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site ou app dos Correios, por meio da opção “Busca Agências”.

Além da possibilidade de negociação, a programação especial dos dias 9 e 10 de novembro nas capitais e cidades selecionadas contará com orientações práticas de especialistas da Serasa sobre juros, condições dos acordos e organização do orçamento.

Veja também