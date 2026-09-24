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HACKER Agente de IA da OpenAI invadiu site do governo da Austrália, diz premiê A OpenAI só alertou o governo australiano neste mês, quando enviou a um endereço de e-mail genérico uma mensagem em que detalhava o incidente

A OpenAI hackeou o site de saúde do governo australiano em junho, uma violação "inaceitável", afirmou na quarta-feira, 23, o primeiro-ministro da Austrália Anthony Albanese.

Um agente de inteligência artificial (IA) acessou arquivos públicos e privados do serviço de estatísticas sanitárias, disse Albanese em Nova York.

A OpenAI só alertou o governo australiano neste mês, quando enviou a um endereço de e-mail genérico uma mensagem em que detalhava o incidente. "Conversei hoje com o CEO da OpenAI, Sam Altman, para expressar a enorme preocupação da Austrália com esse incidente", informou Albanese - criticando a demora da empresa para comunicar o caso às autoridades.

Segundo Albanese, um agente da OpenAI infiltrou em 18 de julho o Medicare Statistics Reporting Service, um portal público que reúne dados agregados sobre gastos com saúde e subsídios a medicamentos e é amplamente usado por pesquisadores e acadêmicos O governo afirmou que nenhuma informação pessoal foi acessada.

O premiê tornou o episódio público após uma conversa telefônica com o CEO da OpenAI, Sam Altman. Os dois estão em Nova York (EUA) para a Assembleia Geral da ONU. Altman participou, na quarta-feira, de discursos em que líderes de grandes empresas de inteligência artificial (IA) pediram às Nações Unidas que encontrem formas de regular a tecnologia, que se expande rapidamente.

Albanese disse que foi "inaceitável" a forma e o tempo que a empresa levou para notificar o governo. De acordo com ele, a OpenAI avisou sobre a invasão em 10 de setembro, por e-mail enviado a um endereço genérico de um departamento do governo.

A OpenAI declarou que revisou atividades envolvendo vários departamentos australianos e concluiu que "nossos modelos tomaram ações que não pretendíamos". O governo abriu uma investigação para apurar o incidente, incluindo a possibilidade de enquadramento criminal, e também para avaliar por que agências de segurança australianas não detectaram a invasão antes da revelação da empresa.

A ministra de Serviços Governamentais, Katy Gallagher, disse que a OpenAI informou que um "agente de IA acessou a infraestrutura por trás" do portal e compartilhou a vulnerabilidade identificada. Ela afirmou que o governo só ganhou mais clareza após um briefing técnico com a OpenAI na terça-feira. O portal foi fechado e os dados migrados para sistemas mais seguros.

O vice-primeiro-ministro Richard Marles afirmou que é a primeira vez que se tem conhecimento de um agente de IA obtendo acesso não autorizado a sistemas de TI do governo australiano e classificou o caso como um alerta e motivo de preocupação sobre desenvolvimento de tecnologia sem salvaguardas.

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