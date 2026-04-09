Agreste recebe leilão de Nelore, no proximo 11 de abril
Evento promete movimentar a economia da Região.
O agronegócio sempre foi uma das molas propulsoras da economia brasileira. Em 2025, apesar de muitos desafios no setor, o segmento registrou resultados positivos, como o recorde histórico de exportações de carne em novembro.
A agropecuária é uma atividade econômica que abrange tanto a agricultura quanto a pecuária e ganha destaque em todo território nordestino. A raça Nelore é a preferida dos criadores e hoje está presente em 80% da carne consumida no país.
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Leilão no Agreste de Pe.
O agreste pernambucano será movimentado pelo Leilão de Nelore, que chega à vigésima quinta edição, o "25º Remate da Coqueiral", no sábado, dia 11 de abril. O evento é encabeçado pelo empresário rural, Ricardo Kühni, da Fazenda Coqueiral, em Sairé-PE.
Um momento importante para o agreste pernambucano, com encontro de criadores e comercialização de Nelore Puros de Origem (P.O.).
*Com informações da assessoria