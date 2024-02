Agricultores da República Checa realizam protestos contra políticas agrícolas da UE

A- A+

Agricultores da República Checa bloquearam ruas no centro de Praga nesta segunda-feira (19), em protesto contra as políticas agrícolas da União Europeia (UE). Os manifestantes planejavam entregar ao ministro da Agricultura, Marek Vyborny, uma carta com suas demandas.



Entre elas, os produtores pedem que o país se retire do Pacto Verde da UE, que prevê limites para o uso de produtos químicos e emissões de gases de efeito estufa. Alguns exigiram a renúncia do governo.



Grandes organizações que representam os agricultores Checos não participaram e se distanciaram do comício depois que ficou evidente que alguns organizadores estavam por trás de recentes manifestações pró-Rússia.



Outros grupos disseram que planejavam manifestações separadas na quinta-feira com colegas de países vizinhos e de outras nações.

Protestos semelhantes ocorreram em todo o bloco nas últimas semanas. Os agricultores reclamam que as políticas da UE, com 27 nações, são um "peso" financeiro e tornam seus produtos mais caros diante das importações de fora.



A Comissão Europeia fez algumas concessões nas últimas semanas, incluindo o adiamento dos planos de redução no uso de agrotóxicos e outras substâncias. Ainda assim, os protestos continuaram se espalhando.

