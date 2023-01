Agricultores pernambucanos já podem consultar se têm direito ao Garantia-Safra 2021/2022

A- A+

Os agricultores familiares do Semiárido pernambucano inscritos no Programa Garantia-Safra referente à safra 2021/2022 já podem procurar as secretarias de agricultura de seus municípios para consultar se têm direito a receber o pagamento. Será paga parcela única no valor de R$ 850 aos pequenos produtores que perderam a safra.



O aviso é da Secretaria Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca de Pernambuco, que calcula, com o pagamento, injeção de R$ 51,4 milhões nos 66 municípios do Agreste e Sertão cadastrados no Programa, beneficiando mais de 60 mil famílias.



Os 66 municípios - confira as cidades ao fim do texto - tiveram perda de safra constatada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. “Para ter direito ao valor pago pelo Garantia-Safra, o agricultor deverá ser produtor de feijão, milho e algodão, com renda familiar de até um salário-mínimo e meio e que plantam entre 0,6 e 5 hectares. O benefício é pago no caso de perda de safra por causas climáticas”, explicou o secretário executivo de Agricultura Familiar, Bruno França.

Safra 22/23

As inscrições para a safra 2022/2023 já estão encerradas para o Sertão e seguem para os municípios do Agreste até o dia 24 de fevereiro. Mais de 112 mil pequenos produtores estão inscritos até o momento. Para a safra atual, o valor a ser pago foi corrigido para R$ 1.200.



Municípios contemplados:

AFRANIO

AGRESTINA

AGUAS BELAS

ALAGOINHA

ANGELIM

BELEM DE SAO FRANCISCO

BELO JARDIM

BETANIA

BEZERROS

BODOCO

BOM JARDIM

BREJO DA MADRE DE DEUS

BUIQUE

CABROBO

CAETES

CALUMBI

CANHOTINHO

CAPOEIRAS

CARUARU

CASINHAS

CEDRO

CUSTODIA

EXU

FLORES

FLORESTA

GARANHUNS

GRANITO

GRAVATA

IBIMIRIM

IPUBI

IATI

ITAIBA

JATAUBA

JATOBA

JOAO ALFREDO

JUCATI

LAGOA DO OURO

LAGOA GRANDE

LAJEDO

OROBO

MACHADOS

MANARI

OROCO

OURICURI

PARANATAMA

PARNAMIRIM

PESQUEIRA

PETROLINA

POCAO

RIACHO DAS ALMAS

SALOA

SANHARO

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

SANTA FILOMENA

SANTA MARIA DA BOA VISTA

SAO BENTO DO UNA

SAO CAITANO

SERRA TALHADA

SERRITA

SERTANIA

SURUBIM

TACAIMBO

TACARATU

SANTA CRUZ

TAQUARITINGA DO NORTE

TEREZINHA

TERRA NOVA

TRINDADE

TRIUNFO

VENTUROSA

VERDEJANTE.

