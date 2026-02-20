Sex, 20 de Fevereiro

GRÃOS

Agricultura: Brasil embarca primeira carga de DDG para China

Remessa de 62 mil toneladas foi enviada pelo Porto de Imbituba, em Santa Catarina

Brasil embarca primeira carga de DDG para ChinaBrasil embarca primeira carga de DDG para China - Foto: Wenderson Araujo / Trilux

O Brasil embarcou no último sábado (14) a primeira carga de DDG (grãos secos de destilaria), subproduto do etanol de milho, à China, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A remessa de 62 mil toneladas foi enviada pelo Porto de Imbituba, em Santa Catarina. A exportação foi feita pela Inpasa, que já havia informado a transação anteriormente.

Essa é a primeira operação de após a abertura do mercado chinês ao DDG brasileiro em maio do ano passado, com a assinatura do protocolo sanitário bilateral. Ao todo, após auditoria e registro, a China habilitou 13 estabelecimentos brasileiros a exportar DDG para o país.

Na nota, o ministério afirmou ainda que o DDG ganha relevância no mercado internacional e que o coproduto agrega valor à cadeia do milho e da bioenergia. "O Brasil, terceiro maior produtor mundial de milho, exportou aproximadamente 791 mil toneladas do insumo em 2024. No mesmo ano, a China importou mais de US$ 66 milhões em produtos dessa natureza, destinados à alimentação animal. Em 2025, o País exportou 879.358 toneladas de DDG e DDGS para 25 mercados, crescimento de 9,77% em relação a 2024", destacou a pasta, citando dados da União Nacional do Etanol de Milho (Unem).

O setor produtivo pleiteava a exportação de DDG à China desde 2022. O coproduto, obtido no processamento do milho, é utilizado na alimentação animal, sobretudo de gado de corte.


 

