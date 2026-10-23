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mercado Agricultura: Brasil obtém seis novas aberturas de mercado para produtos agropecuários As autorizações contemplam itens como sementes, animais vivos, produtos para alimentação animal e soro fetal bovino

O Brasil obteve seis novas aberturas de mercado para produtos agropecuários na Argentina, Egito, Marrocos, Peru, Quênia e Cingapura, informou, nesta sexta-feira (23) o Ministério da Agricultura. As autorizações contemplam itens como sementes, animais vivos, produtos para alimentação animal e soro fetal bovino.

A Argentina autorizou a exportação de sementes de crotalária, enquanto o Peru aprovou o envio de sementes de feijão-mungo e coentro, além de couro equino. No Egito, a autorização contempla aves de criação para fins ornamentais. Já o Marrocos permitiu a importação de bubalinos vivos destinados ao abate.

O Quênia autorizou a entrada de ingredientes hemoderivados e palatabilizantes sem proteínas de ruminantes para uso na alimentação animal. Em Cingapura, a abertura contempla o soro fetal bovino.

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