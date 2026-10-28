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Agro Agricultura: caso de Newcastle detectado em Nova Erechim (SC) foi registrado em perus Este é o quarto foco já registrado no País desde 17 de julho de 2024

O terceiro caso da Doença de Newcastle (DNC), doença viral que afeta aves, que foi registrado em estabelecimento avícola comercial em Nova Erechim, em Santa Catarina, foi detectado em criação de perus. A informação consta na plataforma de acompanhamento de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura. A confirmação está registrada com data da última segunda-feira (26). Ontem, o Ministério da Agricultura confirmou em nota o terceiro foco da doença no oeste catarinense. O caso foi identificado dentro da área de emergência zoosanitária estabelecida na região.

Este é o quarto foco já registrado no País desde 17 de julho de 2024. Ao todo, são três casos de Newcastle ativos no Brasil - todos na mesma área da emergência zoosanitária. Os focos estão sendo controlados pelo Serviço Veterinário Oficial, segundo o Ministério da Agricultura.

Há quatro investigações em andamento em Santa Catarina, segundo a plataforma, envolvendo aves domésticas em produção comercial de galinhas. As suspeitas são investigadas em Coronel Freitas, Jaraguá do Sul, Nova Itaberaba e Quilombo, com início do atendimento e coleta de material a partir de 26 de outubro.

A Doença de Newcastle é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. É uma doença de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A DNC não é transmitida ao consumo de produtos avícolas inspecionados, que permanece sem contraindicações.

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