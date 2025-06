A- A+

Evento Agricultura familiar e soberania alimentar são temas de fórum no Recife O Fórum Ítalo-Brasileiro de Agroindústria, Cooperativismo e Inclusão Sanitária é realizado pelo Sistema OCB/PE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

O Sistema OCB/PE e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) realizam, no Recife, o Fórum Ítalo-Brasileiro de Agroindústria, Cooperativismo e Inclusão Sanitária. O evento ocorre a partir desta segunda-feira (16) e segue até a quarta (18) e conta com a participação de representantes de diversas instituições brasileiras e italianas.

A programação do evento conta com painéis e visitas a cooperativas nos municípios de Barreiros e São Bento do Una. Trata-se de um marco para o estado, que tem a oportunidade de promover a discussão sobre possíveis parcerias com a Itália para o desenvolvimento das cooperativas que atuam no âmbito da agricultura familiar.

O fórum conta com a participação de 250 pessoas e tem o propósito de promover a troca de experiências e debater iniciativas voltadas à agricultura familiar, soberania alimentar, cooperativismo e inclusão sanitária. A programação é composta por apresentações de instituições de fomento, formação, pesquisa e desenvolvimento, visitas à empreendimentos cooperativos, oficinas temáticas e plenárias, e feira de negócios.

Acordo

Na manhã desta segunda, a ministra substituta do MDA, Fernanda Machiaveli, e o diretor de Valorização de Produção de Alimentos do Instituto Zooprofilático Experimental de Veneza, Andrea Cereser, assinaram Carta de Intenções para uma cooperação mútua entre Brasil e Itália.

O acordo prevê um intercâmbio de pesquisadores e estudantes, publicações técnicas e científicas, organização de seminários, workshops, capacitações e boas práticas em pequenas e médias produções rurais, além de métodos sustentáveis de produção animal e segurança alimentar. O presidente do Sistema OCB/PE, Malaquias Ancelmo de Oliveira, assinou o documento como testemunha.

Os participantes realizarão, na próxima terça (17), visitas às cooperativas Cooates (Barreiros) e Coopave (São Bento do Una) para conhecer os projetos desenvolvidos.

