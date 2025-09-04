A- A+

Agropecuária Agrinordeste, feira gratuita voltada para o agronegócio, começa em Olinda A feira gratuita oferece produtos do campo e atrações voltadas à moda, à gastronomia, à tecnologia e animais, além de palestras

Expositores dos nove estados do Nordeste participam da 32ª edição da Agrinordeste, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, desta quinta-feira (04) até o próximo domingo (07), das 10h às 21h. A feira gratuita oferece produtos do campo e atrações voltadas à moda, à gastronomia, à tecnologia e animais, além de palestras.

Para participar da Agrinordeste, os visitantes podem se inscrever previamente no site ou fazer o credenciamento presencialmente, na entrada do evento.

A feira, promovida pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), conta com cerca de 300 estandes com produtos diretamente das fazendas, serviços e inovações tecnológicas, implementos agrícolas, insumos agropecuários e agroindustriais.

A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas visitem o local ao longo dos quatro dias. Segundo o presidente da Faepe, Pio Guerra, a Agrinordeste é uma feira atualizada e promissora para levar a família e aprender as inovações do setor agropecuário.

“Também é um espaço para aprender, na sua atividade agropecuária, quais são as principais alterações que aconteceram, como está o mercado, como vai ser no futuro, quais tecnologias estão sendo aplicadas, que variedades estão sendo cultivadas, como o mercado irá se comprometer, e quais as políticas públicas estarão interferindo em cada setor. É uma troca de experiências entre todos. Todo mundo ganha”, destacou.

Presidente da Faepe, Pio Guerra. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Além da Feira de Produtos do Campo, os visitantes também podem conferir mais de 100 palestras com especialistas do cenário nacional e internacional. São abordados temas como aquicultura e pesca; atualidades; apicultura; avicultura; bovinocultura de corte; bovinocultura de leite; cana-de-açúcar; caprinovinocultura; floricultura e jardinagem; fruticultura; horticultura e turismo rural.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Pernambuco (Sebrae-PE), um dos parceiros da Agrinordeste, garante a oportunidade de participação dos pequenos produtores de vários segmentos rurais e urbanos, contemplando todas as regiões do estado.

Para esta edição, foram organizadas oito caravanas com 300 produtores vindos de diferentes municípios do estado, localizados nos Sertões do São Francisco, Central, Pajeú, Moxotó, Itaparica e Araripe e no Agreste.

A superintendente em exercício do Sebrae-PE, Débora Guerra, destacou que a entidade apoia a participação de 72 expositores, com a comercialização de produtos diversificados.

“Têm micro e pequenas empresas no Sabor do Campo que é na área de alimentação. Temos no setor de queijo, abacaxi, doces, geleia, biscoitos, café, e mel. Estamos no artesanato e na moda também. O Sebrae está com expositores em todas as áreas que a Agrinordeste está expondo”, disse.

Superintendente em exercício do Sebrae-PE, Débora Guerra. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Expositores

A empreendedora Janaina Ferreira, idealizadora da marca Marminino, participa da Agrinordeste há quatro anos. Com a temática nordestina, a loja comercializa camisas para adultos e crianças, com preço médio de R$ 70 e bonés.

Segundo Janaina, todos os anos ela tem um retorno positivo do público. Além da Agrinordeste, a empresa também está presente em feiras de rua e nos shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Idealizadora da Marminino, Janaina Ferreira. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Nos outros anos, a gente vendeu bem. Vem muita gente do interior. E como as frases da gente são bem nordestinas, tem essa pegada bem raiz, sempre é sucesso. As camisas unissex saem mais, com gírias, músicas nordestinas, e expressões. Tudo que envolve o Nordeste, Pernambuco, a gente coloca em camisa”, explicou.

Já a psicóloga Gilda Santos encontrou no empreendedorismo uma oportunidade de ajudar idosos em situação de vulnerabilidade no estado. A partir da empresa Meliponário Maduri, que oferece patchwork e produtos derivados do mel, Gilda comercializa as mercadorias e destina toda a renda para o projeto Adote uma Vovó. Os preços dos produtos variam de R$ 10 a R$ 50.

A iniciativa atende abrigos de idosos no estado, em localidades como Olinda, Igarassu, Recife, Escada, São Lourenço da Mata e Gravatá.

“A gente vende, arrecada esse dinheiro, e compra cadeira de rodas e de banho, e medicação, além de outros produtos”, pontuou Gilda, que é coordenadora do projeto Adote uma Vovó e da Meliponário Maduri.

Coordenadora do projeto Adote uma Vovó e da Meliponário Maduri, Gilda Santos. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A psicóloga também contou como surgiu a ideia de criar o projeto.

“Eu sou psicóloga e dava assistência a um abrigo, porque também eu sou espírita. E eu vi uma vovó chorando bastante e vi a necessidade delas em roupa e de fraudas e o abrigo passava por um momento muito difícil. Eu comecei a fazer patchwork (arte que consiste na união de diferentes pedaços de tecido, ou retalhos, para criar um novo desenho ou peça). Há 22 anos nós temos esse projeto, e há 31 anos eu participo da Agrinordeste com o Meliponário. A gente uniu uma coisa à outra”, disse.

Norcana

Para os interessados no setor sucroalcooleiro, a 12ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana) ocorre durante a Agrinordeste. O evento destaca as últimas inovações da área com estandes de insumos, equipamentos e máquinas voltadas para o setor. A Norcana é realizada pela Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP) e pela Cooperativa do Produtor Rural (Coaf).

Encontro de gestores

Nesta sexta-feira (05), será realizado o 5º Encontro de Gestores de Agricultura de Pernambuco, das 14h às 18h, dentro da programação da Agrinordeste. No evento, estarão presentes 60 gestores municipais para discutir temas como políticas públicas, saneamento em comunidades rurais e tecnologias alternativas para o fortalecimento da agricultura no Estado.

Parceria

Além do Sebrae-PE, a 32ª Agrinordeste conta com o apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Banco do Nordeste (BNB), Bayer, Sistema OCB/PE, Sudene, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Conselho Federal de Medicina Veterinária, entre outros.

