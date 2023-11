Agrinordeste promove serviços e capacitações gratuitas sobre tecnologia; confira programação

A- A+

A 30ª Agrinordeste, que acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, promove diversos serviços e capacitações gratuitas, que mostram como a tecnologia auxilia no crescimento do agronegócio e como esse desenvolvimento contribui com a sociedade. O evento ocorre no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Durante os quatro dias, trará uma extensa programação gratuita com palestras e oficinas, ministradas por profissionais de destaque no mercado de inovação. O Senar Pernambuco terá, no seu estande institucional, uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual. Por meio desta ação, os visitantes que passarem pela feira terão a oportunidade de fazer um tour por uma queijaria artesanal e um apiário, além de conhecerem o processo de produção do mel e do funcionamento de uma máquina de pulverização autopropelida.



“O mundo tem evoluído cada vez mais no que diz respeito à tecnologia e, no agro, não tem sido diferente. Essa é mais uma maneira de aproximar o cidadão urbano à realidade do campo. Assim, todos aqueles que fizerem o tour virtual conhecerão mais sobre as atividades produtivas do setor”, disse Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), entidade organizadora do evento.

Já no primeiro dia da Agrinordeste, ocorrerão quatro oficinas sobre o Uso de Drones, que iniciam às 14h e vão até às 20h. Nelas, serão demonstradas a aplicabilidade e viabilidade do equipamento no campo, como: georreferenciamento, aplicação seletiva de herbicidas, monitoramento das lavouras, topografia etc. Além disso, serão abordadas manobras, cuidados aos equipamentos e legislação para operadores.



O evento acontece das 10h às 21h, e tem entrada gratuita. A 30ª edição da Agrinordeste é realizada pela Faepe, com patrocínio do Sebrae, Sistema CNA/Senar, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste (BNB), Bayer, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), Adepe e apoio do Sistema OCB. Os interessados podem se inscrever e conferir a programação completa no site do evento.

