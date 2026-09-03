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AGRO Agrinordeste reúne 300 expositores e aposta em negócios para aproximar agro do consumidor Feira, que segue até domingo (6), espera receber 35 mil visitantes no Centro de Convenções, em Olinda, com produtos, tecnologias e serviços ligados à economia do campo

Com mais de 300 estandes e expectativa de receber cerca de 35 mil visitantes, a 33ª Agrinordeste começou nesta quinta-feira (3) como uma vitrine para negócios que vão da produção agropecuária à tecnologia, gastronomia e artesanato.

Realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), a feira segue até domingo (6), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, com entrada gratuita e programação das 10h às 21h.

Segundo a organização do evento, o tamanho e a diversidade da feira refletem uma mudança na própria proposta da Agrinordeste, que começou concentrada em palestras científicas e passou a incorporar exposição de produtos, oportunidades comerciais e atividades voltadas ao público. A feira reúne produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições, técnicos, estudantes e consumidores de diferentes estados do Nordeste.

“Começou apenas com palestras científicas e hoje é uma feira onde estão 300 expositores, com caravanas de todos os estados nordestinos, entidades empresariais, cooperativas, associações, sindicatos e produtores de todo o Nordeste. A Agrinordeste recebe aqui não só a área econômica e a área científica, mas também a população recifense, que tem aqui um espaço permanente e habitual de visitação, onde se fazem bons negócios, se desfruta de boa gastronomia e de alternativas de diversão para a família, com pôneis, cavalos, flores e gastronomia”, afirmou o presidente da Faepe, Pio Guerra.

Pio Guerra, presidente da Faepe. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

A programação inclui setores tradicionais do agronegócio, mas também negócios que orbitam a atividade rural. Um exemplo é o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene), que apresenta um protótipo de biorreator desenvolvido para transformar resíduos de origem vegetal e animal em biodiesel e bioenergia.

O equipamento funciona dentro de um contêiner e foi desenvolvido para operar de maneira modular e com autonomia energética. Segundo Marcos Oliveira, tecnologista do Cetene, dispositivos de Internet das Coisas (IoT) permitem monitorar e operar a estrutura remotamente.

“É um biorreator, uma usina de produção de biodiesel, totalmente acoplada. Ela é feita dentro de um contêiner e o diferencial é que possui vários dispositivos e tecnologias habilitadoras, como os IoTs, que permitem que ela seja monitorada e operacionalizada mesmo à distância”, explicou.

Marcos Oliveira. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

A estrutura conta com placas solares para produção de energia fotovoltaica e geradores. Parte da bioenergia produzida pelo próprio sistema pode ser utilizada para alimentar os equipamentos. A solução foi pensada para locais afastados que precisam de autonomia de operação, como propriedades rurais.

“Ela consegue produzir biodiesel e bioenergia com independência. É totalmente modular e pode ser utilizada em locais ermos, como campos e fazendas mais afastadas que precisam de autonomia de operação. Ela tem essa tecnologia embutida que permite esse tipo de funcionamento”, disse Oliveira.

O biorreator utiliza gorduras vegetais e animais, inclusive resíduos, para produzir biodiesel destinado a caminhões e outros veículos, além de bioenergia. O protótipo foi construído em parceria com a empresa Gênios Elétricos Solutions e o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), com financiamento do Banco do Nordeste.

A intenção é utilizar o projeto apresentado na feira como uma demonstração para empresas interessadas em adotar a tecnologia. “É uma miniusina”, resumiu Oliveira.

Artesanato

A movimentação comercial da feira não se restringe aos produtos diretamente ligados à produção agropecuária. A artesã Vanessa Mendonça, da Variedade de Jarros, do Recife, participa pelo segundo ano da Agrinordeste comercializando peças de barro pintadas à mão.

Vanessa Mendonça. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco

As peças chegam de diferentes regiões, como Sergipe, Belém do Pará, Tracunhaém e Caruaru, e são finalizadas pela artesã e pelo noivo, com quem trabalha há oito anos.

“As peças vêm de Sergipe, Belém do Pará, Tracunhaém, Caruaru, de vários estados. Elas chegam naturais e a gente faz o trabalho da pintura. O forte da gente são peças culturais, como o caboclo de lança, a La Ursa e outras peças mais regionais daqui do Nordeste”, contou.

Para Vanessa, o perfil dos visitantes favorece a venda de objetos associados à decoração de propriedades rurais.

“Para mim, a Agrinordeste é muito boa porque o público daqui tem a ver com algumas peças que eu tenho, como os bois, João de Barros e pinha, peças que podem ser levadas para a fazenda, para enfeite e decoração”, afirmou.

Além das vendas realizadas durante os quatro dias, a participação na feira também permite à artesã ampliar sua carteira de clientes. Segundo ela, visitantes que conhecem os produtos no evento posteriormente entram em contato para fazer novas compras. A marca também realiza entregas e utiliza transportadoras para o envio das peças.

Gastronomia

A cadeia de negócios presente na Agrinordeste chega ainda à gastronomia. A Doceria Doces Sorrisos participa da feira há mais de dez anos e leva para os visitantes produtos artesanais fabricados pela família em Minas Gerais.

Os doces são produzidos em tachos de cobre e no fogo a lenha. Entre os produtos estão opções com redução de açúcar, além de versões sem açúcar e sem lactose.

Wagner Farias. Foto: Arthur Botelho / Folha de Pernambuco



“A Agrinordeste é um espelho para a gente. A gente adora fazer esse evento, sempre traz novidades para cá e sempre é um sucesso. Ela está sempre se renovando e sempre abre portas para a gente. A gente consegue participar de outros eventos através da Agrinordeste”, afirmou o expositor e dono da marca Wagner Farias.

Inovação

Além da área de exposição, a programação econômica e técnica da Agrinordeste inclui o 33º Seminário da Agrinordeste, distribuído em nove auditórios simultâneos, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos. Os temas abrangem aquicultura e pesca, apicultura, avicultura, bovinocultura, cana-de-açúcar, caprinovinocultura, equideocultura, floricultura, fruticultura, horticultura, grãos e turismo rural.

Também estão previstos o Senar Oportunidades: Como Empreender no Agro, com orientação técnica gratuita; o Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Pernambuco; o 6º Encontro de Secretários de Agricultura e Meio Ambiente; o 6º Simpósio CRMV/PE; e a 13ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).















A Feira de Produtos do Campo reúne alimentos, bebidas, produtos rurais, insumos e artesanato. Já o Festival Gastronômico Sabor do Campo terá oficinas, aulas-show, concursos e estandes especializados.

A programação inclui ainda o 7º Show de Churrasco, com participação do Embaixador do Churrasco, Mauro Camargo, em oficinas sobre diferentes carnes e cortes, com degustação ao vivo; o 18º Show de Lácteos e o 11º Concurso de Lácteos, com categorias de queijos, manteiga, doces de leite, fermentados e inovações.

Outros segmentos também ganham espaço, como o Espaço Moda Agro, com vestuário e acessórios ligados ao universo rural; a Arena Agrinordeste - Doma Gentil de Equinos, com oficinas e demonstrações de adestramento; e a Vila Pet, que oferece atividades gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de palestra sobre cães-guia.

Municípios pernambucanos participam com estandes próprios para apresentar ações culturais, gastronomia e tradições locais. Caravanas de produtores rurais e estudantes organizadas pelo Senar de diferentes estados do Nordeste também ampliam o intercâmbio entre as regiões.

A programação conta ainda com o Podcast Agrinordeste, que terá mais de 50 entrevistas, debates e bate-papos sobre temas relacionados ao agro.



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