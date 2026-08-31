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Agropecuária

Agrinordeste reúne produtores rurais, de moda e gastronomia

Com mais de 300 expositores, 33ª edição da feira será realizada de 3 a 6 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções. O evento é gratuito e deve atrair cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias

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Promovido pela Faepe, evento se consolida como um dos principais encontros do setor na regiãoPromovido pela Faepe, evento se consolida como um dos principais encontros do setor na região - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Considerada a maior feira do agronegócio no Norte e Nordeste, a Agrinordeste será realizada de 3 a 6 de setembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Em sua 33ª edição, o evento promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), reunirá mais de 300 expositores e deve atrair cerca de 35 mil visitantes durante os quatro dias. A entrada é gratuita, com funcionamento das 10h às 21h. 

Participam da Agrinordeste produtores rurais, empresas, cooperativas, instituições, técnicos, estudantes e o público em geral em uma programação voltada ao conhecimento, à inovação, à produção rural e à valorização da cultura do campo.

Para o presidente da Faepe, Pio Guerra, a feira está consolidada como um dos principais encontros do setor agropecuário da região.

“A Agrinordeste é um espaço de encontro para quem vive e trabalha no agro, mas também para quem quer conhecer de perto a diversidade, a produção, a cultura e as transformações que acontecem no campo. É uma feira que reúne conhecimento, experiências e oportunidades de troca entre diferentes públicos”, destaca.

Programação

Um dos principais destaques será o 33º Seminário da Agrinordeste, que acontecerá em nove auditórios simultâneos, com mais de 100 palestras, painéis e encontros técnicos.

A programação abordará temas relacionados a aquicultura e pesca, apicultura, avicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, cana-de-açúcar, caprinovinocultura, equideocultura, floricultura e jardinagem, fruticultura, horticultura, produção de grãos, turismo rural, entre outros assuntos de interesse do setor.

O evento contará com o Senar Oportunidades – Como Empreender no Agro, espaço voltado à orientação técnica personalizada e gratuita para quem deseja empreender no meio rural.

A Agrinordeste terá ainda o Encontro das Cooperativas Agropecuárias de Pernambuco, do 6º Encontro de Secretários de Agricultura e Meio Ambiente de Pernambuco; além do 6º Simpósio CRMV/PE e a 13ª Feira dos Produtores de Cana do Nordeste (Norcana).

A Feira de Produtos do Campo será outro espaço de destaque, reunindo produtores, empreendedores e empresas com alimentos, bebidas, produtos rurais, insumos agropecuários, artesanato e itens de diferentes regiões.

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Vinhos

Entre os expositores que participam pela primeira vez está a Terraços Vinhos. Para a proprietária da empresa, Juliana Peres, integrar a Agrinordeste representa uma oportunidade de apresentar a produção regional a novos públicos e ampliar conexões com diferentes segmentos do setor.

“Estar presente em um espaço que reúne grandes nomes, produtores e empresas do setor é uma oportunidade de apresentar nosso trabalho, fortalecer conexões e ampliar a visibilidade dos vinhos produzidos em nossa região”, salienta Juliana.

O Festival Gastronômico Sabor do Campo também integra a programação, com estandes especializados, oficinas, aulas-show e concursos. Outro atrativo é o 18º Show de Lácteos, iniciativa que valoriza a produção regional e dá visibilidade à qualidade e à diversidade dos produtos do setor.

Já o espaço Moda Agro apresentará tendências de vestuário e acessórios ligados ao universo rural, com a participação de expositores e programação de desfiles.

A Arena Agrinordeste - Doma Gentil de Equinos também retorna à programação com atividades voltadas ao universo equestre, incluindo oficinas e demonstrações de adestramento.

Na Vila Pet, o público poderá participar de oficinas gratuitas de adestramento, agility, obediência e controle, além de acompanhar palestra sobre cães-guia.

Caravanas

A presença de caravanas de produtores rurais e estudantes, organizadas pelo Senar de diferentes estados do Nordeste, amplia a diversidade e a representatividade da feira, promovendo o intercâmbio de experiências entre diferentes regiões.

O Podcast Agrinordeste completará a programação com transmissões de mais de 50 entrevistas, debates e bate-papos sobre temas relacionados ao agro durante o evento.

A Agrinordeste conta com o patrocínio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Senar Nacional, Senar Pernambuco, Banco do Nordeste, Sudene/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional/Governo Federal, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pecuária e Pesca de Pernambuco/Governo de Pernambuco e Bayer, além do apoio relevante do Sebrae-PE, Universidade Federal do Agreste Pernambucano (UFAPE), por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e do Sistema OCB/PE, entre outros parceiros.

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