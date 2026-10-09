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Agro Agro FTI realiza Dia de Campo com palestra sobre tendências da pecuária em Sairé Evento neste sábado no Agreste reúne analista do Cepea e comercialização de animais

A Agro FTI realiza, neste sábado (10), a quarta edição do seu Dia de Campo, no Haras Agro FTI, localizado no distrito de Insurreição, em Sairé, no Agreste pernambucano. A programação tem início às 8h e vai reunir produtores rurais para debater o cenário econômico do setor e acompanhar ofertas do mercado pecuário.

O ponto principal do encontro será a palestra de Thiago Bernardino, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O especialista analisará a valorização da arroba, as perspectivas de exportação e as estratégias de planejamento genético e nutricional para aumentar a lucratividade das propriedades.

Escreva a legenda aqui Thiago Bernardino, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Ceape)/Foto: Assessoria/Divulgação

Paralelamente, o evento dá início a um shopping rural com valores pré-fixados e a uma sequência de três leilões virtuais, que acontecem entre os dias 11 e 14 de outubro pela Agreste Leilões. Ao todo, serão ofertados cerca de 135 animais das raças Sindi e Nelore voltados para o melhoramento de plantéis e cruzamento industrial.

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