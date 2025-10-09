A- A+

Agronegócio Agro FTI realiza leilões virtuais de 12 a 15 de outubro Serão ofertados fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, com genética selecionada e avaliada pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ)

A Agro FTI realiza, de 12 a 15 de outubro, leilões virtuais, no Agreste Leilões. Serão ofertados fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, com genética selecionada e avaliada pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ). Serão oferecidos cerca de 600 animais Sindi e 800 Nelore.

No próximo domingo (12), o Agro FTI, liderado pelo empresário Marcelo Tavares de Melo, promove o 7º Leilão de Fêmeas Sindi, às 13h, com 33 lotes entre duplos e individuais. Na próxima segunda-feira (13), será realizado o 3º Leilão de Touros Sindi, às 19h, com 22 lotes de grandes reprodutores.

Na terça (14) ocorrerá o 5º Leilão de Fêmeas Nelore, às 19h, com 32 lotes. Em seguida, na quarta (15), será realizado o 4º Leilão de Touros Nelore, também às 19h, com 25 lotes individuais.

Transmissão

Os leilões serão transmitidos ao vivo pelo canal do Agreste Leilões no YouTube. Os eventos ocorrem após o 3º Dia de Campo realizado pelo Agro FTI no último sábado (4), na Fazenda Três Corações, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, que reuniu produtores, técnicos e especialistas para discutir avanços em genética, produtividade e integração entre agricultura e pecuária, além de apresentar os animais que estarão à venda.

"A realização do 3º Dia de Campo trouxe perspectivas extremamente positivas em relação aos leilões virtuais que vamos realizar a partir de domingo, pois recebemos 200 criadores de 10 estados brasileiros, que já puderam conhecer os animais in loco e demonstraram interesse pelo plantel", afirmou Marcelo Tavares de Melo.



Informações sobre os leilões e os animais disponíveis podem ser obtidas nos telefones (81) 99881-4786, (81) 99697-7520 e (81) 98159-2018 (Marcus Nunes).

*Com informações da assessoria de imprensa

