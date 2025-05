A- A+

BRASIL Agro pede que Comissão Europeia investigue varejistas da França por boicote a carne brasileira Diretor do Carrefour levantou dúvidas sobre a qualidade da carne brasileira em dezembro do ano passado

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) apresentou, nesta terça, uma petição junto à Comissão Europeia para que o órgão investigue os varejistas franceses que, em novembro do ano passado, deram declarações contra a carne brasileira.

Em novembro do ano passado, o diretor-presidente do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmou que a carne produzida no Brasil não respeitaria as normas do país europeu. Após a repercussão negativa e boicote imposto por frigoríficos brasileiros à companhia, o diretor da empresa voltou atrás e pediu desculpas, elogiando a qualidade da carne brasileira.

“Sabemos que a agricultura brasileira fornece carne de alta qualidade, respeito às normas e sabor”, afirmou o presidente do Carrefour em carta enviada ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que havia questionado o posicionamento do grupo.

Nesta terça, representantes da CNA estiveram em Bruxelas para acertar os últimos detalhes da petição. Integram a comissão, o vice-presidente de Relações Internacionais (RI) da CNA, Gedeão Pereira, a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), e a diretora de RI, Sueme Mori.

— Nós viemos protocolar esse pedido de investigação sobre as quatro empresas francesas que difamaram a carne brasileira — disse a senadora Tereza Cristina (PP-MS). — Quem falar mal da nossa carne vai responder por isso.

No documento, a confederação pede que a Comissão Europeia investigue as consequências das “manifestações infundadas” do Carrefour, Les Mousquetairs, E. Leclerc e Coopérativve U contra a carne do Brasil e de outros países do Mercosul. Os varejistas controlam 75% do mercado na França.

A CNA alega que os anúncios coordenados dos varejistas franceses buscaram atacar os produtos do Brasil e do Mercosul, levantando preocupações infundadas sobre a qualidade da carne brasileira.

Segundo a Confederação,as acusações colocam em risco a reputação dos produtos brasileiros e desencorajam outros varejistas e consumidores a adquiri-los.

“Os varejistas declararam explicitamente que boicotariam a carne proveniente dos países do Mercosul, o que representa risco ao acesso dos fornecedores de carne do Brasil e de outros países do bloco ao mercado da União Europeia”.

A petição também pede ainda o fim de boicotes, retratações de alegações depreciativas contra os produtos do Mercosul e a imposição de uma multa aos grupos de varejo nestes casos.

Veja também