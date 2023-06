Agro receberá aporte de R$ 7,6 bilhões em créditos rurais

A- A+

O Governo Federal anunciou hoje (6), durante a abertura da 17ª edição do Bahia Farm Show, no município de Luis Eduardo Magalhães (BA), o lançamento do Novo Plano Safra 2023/2024, com foco na Agricultura de Baixo Carbono. O anúncio garantiu um reforço de aproximadamente R$ 7,6 bilhões em crédito rural e financiamento dolarizado para os produtores rurais.

Na solenidade, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou um complemento de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra 2022/2023, que já está em vigor.

Segundo informações de Brasília, esses recursos irão beneficiar a Safrinha e serão direcionados para programas agropecuários do governo federal, permitindo investimentos em custeio, inovação, maquinário e comercialização. Os produtores rurais que participam da feira terão acesso a esses recursos para buscar novos investimentos em suas produções.

Fávaro destacou a fase de incentivo que o setor agrícola está vivendo, com a retomada de programas de investimentos e o apoio do presidente Lula. Em fevereiro, já haviam sido liberados R$ 2,9 bilhões para reforçar o Plano Safra.

Uma das novidades é a linha de financiamento em dólar para crédito rural, fruto da parceria entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o BNDES. Com um total de R$ 4 bilhões no BNDES Crédito Rural, essa linha agora poderá ser utilizada para financiar construção e ampliação de armazéns, irrigação, formação e recuperação de pastagens, geração e distribuição de energias renováveis, e regularização ambiental da propriedade. Os financiamentos possuem taxas de juros fixas de até 8,06% ao ano mais a variação do dólar e prazo de 120 meses, com até 24 meses de carência.

Neste primeiro semestre, o BNDES disponibilizará cerca de R$ 11 bilhões para o setor agropecuário. Além disso, o Banco do Brasil já realizou o maior investimento da sua história no setor, totalizando aproximadamente R$ 15 bilhões em maio de 2023.

O ministro ressaltou que o Novo Plano Safra, com foco na agricultura de baixo carbono, será robusto e trará recursos de apoio à comercialização, além de oferecer condições para que os produtores rurais se mantenham competitivos.



