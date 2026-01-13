A- A+

tarifas Agro vê perdas com tarifas de Trump a quem negocia com Irã, mas Teerã será mais afetado Presidente de associação dos produtores de milho acredita que país do Oriente Médio pode ficar sem alternativa de onde receber produtos como soja e milho, o que teria fortes impactos humanitários no país

As tarifas de 25% que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou aos países que comercializam com o Irã podem impactar os setores de soja e milho no Brasil.

Associações de produtores desses grãos, que corresponderam a 87,2% das exportações brasileiras ao Irã no ano passado, acreditam que podem ser afetadas caso o país decida encerrar as parcerias comerciais, mas preveem que o país iraniano sentirá mais os efeitos, já que depende desses insumos.

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho), Paulo Bertolini, o setor será impactado mais a curto prazo, caso o Brasil decida não exportar mais para lá.

— Existem contratos andando, tem a programação de navios para os embarques que vão para lá. Se, de uma hora para outra, o Brasil decide não exportar mais para o Irã sob ameaça dos Estados Unidos, isso vai afetar no curto prazo tudo isso que está contratado. No médio prazo isso se ajeita, mas no curto prazo há um impacto — avaliou.

Somente o milho representou 67,9% do total de exportações brasileiras ao país em 2025, com vendas superiores a US$ 1,9 bilhão. Já a soja respondeu por 19,3%, somando cerca de US$ 563 milhões. Embora o país do Oriente Médio representa apenas 0,84% das exportações do Brasil, o comércio com o Irã movimentou quase US$ 3 bilhões no ano passado.

O Irã fica em 11º lugar entre os principais parceiros comerciais do agronegócio do Brasil.

— O Irã tem sido um grande consumidor de milho brasileiro, um consumidor estável, ele vinha na faixa de 3 a 4 milhões de toneladas de compras desde 2020, e o ano passado surpreendeu, porque o consumidor comprou mais de 7 milhões de toneladas. Então é um mercado relevante de quase 2 bilhões de dólares, no caso de milho — disse o presidente da associação.

Mas, para Bertolini, o maior impactado pela medida poderá ser o próprio Irã, já que o país é dependente da produção brasileira. Segundo ele, a produção mundial de milho é divida sobretudo entre três países: Estados Unidos, Argentina e Brasil, que corresponderiam juntos à maior parte do comércio internacional de milho.

— O Irã fica muito sem alternativa de onde suprir o seu mercado. Outro país que teria condições de exportar milho é a Ucrânia, só que está em guerra — afirma.

Ele continua:

— Então, nós estamos imaginando que as tarifas sejam para outros tipos de produtos e que não incorram sobre alimentos, porque não teria de onde o Irã suprir o mercado de uma forma direta. Talvez, indiretamente, poderia suprir o seu mercado um outro país pegando, comprando milho e aí transportando para o Irã, mas de uma forma direta não teria de onde o milho sair. O Trump condenaria toda uma população do Irã à fome.

O presidente da entidade acredita que Trump pode voltar atrás na decisão, ou pelo menos permitir que sejam exportados alimentos para o país do Oriente Médio sem a imposição de novas tarifas. Para além da soja e do milho, 6,5% das exportações brasileiras para lá são de açúcares e melaços e 6,2% de farelo de soja e outros alimentos para animais, além de farinhas de carnes.

Por outro lado, as importações que o Brasil recebe do Irã são bem menos significativas. Em 2025, foram cerca de US$ 84 milhões em produtos comprados do país, sobretudo em adubos e fertilizantes, que corresponderam a aproximadamente 79% do total, além de frutas, nozes, pistaches e uvas secas.

Veja também