A- A+

agricultura familiar Agroamigo do Banco do Nordeste leva 36 famílias à feira de Caruaru Ao todo, 36 famílias são beneficiadas

Produtores familiares atendidos pelo programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste (BNB), o Agroamigo, estão vendendo sua produção na Feira da Agricultura Familiar de Caruaru. Ao todo, 36 famílias atendidas pelo Banco oferecem os produtos, toda quinta-feira, das 5h às 12h. Entre os produtos comercializados estão frutas, verduras, legumes, artesanato, tapioca, bolos, ovos, frangos, carnes e mel.

Segundo Evandro da Silva Sousa, gerente do escritório Agroamigo, o comércio popular é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do município e ocupa um espaço no centro da cidade. O Agroamigo providencia a estrutura para as famílias.

O Agroamigo também participa da feira, toda semana, para realizar atendimento às famílias que têm interesse em receber crédito para aumentar sua produção. Entre as demandas que são recebidas na barraca do Agroamigo estão pedidos de regularização de operações pelo Desenrola Rural, programa do Governo Federal que permite a renegociação de dívidas de agricultores familiares.

Feira

A Feira da Agricultura Familiar é realizada todas as quintas-feiras, das 5h às 12h, na Via Parque, em frente à Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic). Iniciada em maio de 2018, a tradicional "Feirinha" funcionava no pátio da antiga Estação Ferroviária e, em agosto de 2020, mudou-se de endereço. O comércio oferece itens sem agrotóxicos, proteínas animais como bode, porco e boi, além de comidas típicas, feitas artesanalmente.

Veja também