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Negócios Agroamigo movimenta R$ 9 bilhões em 2026 e BNB conclui primeiros lotes de licitação Programa de microcrédito rural já soma 651 mil operações neste ano; desde 2005, foram R$ 60 bilhões aplicados em 9,6 milhões de contratos

O Programa Agroamigo, do Banco do Nordeste (BNB), já movimentou aproximadamente R$ 9 bilhões em crédito para a agricultura familiar em 2026, distribuídos em mais de 651 mil operações. O volume contratado neste ano representa uma parcela relevante do histórico do programa, que desde sua criação, em 2005, acumula mais de R$ 60 bilhões aplicados em cerca de 9,6 milhões de operações.

O programa é voltado a agricultores familiares da área de atuação do Banco do Nordeste e utiliza a metodologia de microcrédito produtivo orientado, que combina a concessão do financiamento com acompanhamento dos produtores.

Em meio ao volume de recursos movimentado pelo programa, o BNB concluiu os dois primeiros lotes de uma licitação para contratar entidades que vão atuar na operacionalização do Agroamigo. A Associação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Estado da Bahia (ADESBA) foi declarada vencedora dos itens 1 e 5 do certame.

O primeiro lote reúne Alagoas, Paraíba e Pernambuco. O quinto contempla Maranhão e Piauí. Os demais lotes ainda estão em andamento, conforme o cronograma previsto no edital.

A contratação faz parte do Pregão Eletrônico nº 25/2026, que prevê uma nova estrutura para a prestação dos serviços operacionais relacionados ao programa.

Crédito

Apesar da mudança na operacionalização de parte das atividades, o Banco do Nordeste afirma que continuará responsável pela gestão do Agroamigo e pela definição das regras que orientam o programa.

Permanecem sob responsabilidade do BNB a política de crédito, a gestão dos recursos, as diretrizes estratégicas, os produtos financeiros, os critérios de atendimento, a metodologia de microcrédito produtivo orientado e a fiscalização dos serviços contratados.

Segundo o banco, a transição será planejada para evitar interrupções no atendimento aos agricultores familiares e preservar o conhecimento acumulado ao longo de mais de duas décadas de funcionamento do programa.

Os números ajudam a dimensionar o alcance do Agroamigo. Em 21 anos de operação, o programa já realizou cerca de 9,6 milhões de operações, com mais de R$ 60 bilhões em recursos aplicados. Somente em 2026, até o momento, foram mais de 651 mil contratos, que somam aproximadamente R$ 9 bilhões.

A escala também coloca o programa entre os principais instrumentos de financiamento voltados à agricultura familiar na área de atuação do Banco do Nordeste, com crédito destinado à produção e às atividades econômicas desenvolvidas pelos agricultores.

A licitação ainda terá outras etapas antes da conclusão de todos os lotes. Enquanto isso, o BNB mantém a gestão do programa e prevê uma transição gradual das atividades que passarão a ser operacionalizadas pelas entidades contratadas.

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