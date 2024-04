AGU e Ministério da Gestão montam comissão para reforma administrativa

A- A+

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou nesta sexta-feira (12) uma portaria, junto com o Ministério da Gestão e Inovação, para criação de uma comissão que irá recomendar mudanças na organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa.

“Entre os objetivos do grupo está o de tornar a legislação compatível com a Constituição Federal de 1988 e com a modernização do serviço público”, diz a nota.

A comissão será formada por membros da AGU e do MGI, além de especialistas em gestão e em direito público indicados pelas duas pastas. O prazo para a apresentação do relatório final do grupo é de 12 meses a partir da data de sua instalação. O trabalho será coordenado pela Secretaria-Geral de Consultoria da AGU.

