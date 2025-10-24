A- A+

Administração pública AGU promove evento para propor soluções inovadoras para a administração pública Iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae/PE e a Prefeitura do Recife

A Advocacia-Geral da União (AGU) promoverá um evento em que compartilhará tecnologia jurídica, criará redes colaborativas e capacitará advogados e procuradores de Pernambuco.

A etapa pernambucana da chamada Caravana de Inovação da AGU será realizada em parceria com a Prefeitura do Recife e o Sebrae/PE, e começa no dia 29 de outubro. As inscrições poderão ser feitas através do site do órgão.

Conduzido pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori), o projeto ocorre em duas fases (digital e presencial), reunindo advogados públicos e privados, gestores, procuradores do estado e dos municípios e parceiros institucionais.

A Caravana de Inovação terá início com uma fase digital de quatro semanas composta por webinários interativos sobre inovação jurídica e transformação digital. Já a fase presencial acontece de 24 a 26 de novembro, na sede do Sebrae, no Recife, com oficinas, palestras e desafios colaborativos de inovação.

Recife, cidade que vai receber o evento, abriga o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos urbanos do Brasil, com mais de 350 empresas e instituições de tecnologia da informação, economia criativa e comunicação.

“Essa vocação para inovar faz de Pernambuco um terreno fértil para as Caravanas, um projeto que tem como um dos objetivos a cooperação e a troca de experiência entre as instituições que compõem a advocacia pública”, explicou o coordenador do Labori/AGU, Bruno Portela.

De acordo com o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, a etapa pernambucana será marcada por uma forte articulação e integração com o ecossistema de inovação da cidade, envolvendo startups, academia, incubadoras e aceleradoras, gestores, empresas e parques tecnológicos.



“O Recife vem consolidando uma trajetória sólida de inovação, com políticas públicas que unem tecnologia, gestão e impacto social. Temos investido em governo digital, em dados abertos e em novas formas de entregar serviços públicos mais eficientes, acessíveis e transparentes”, destacou o secretário. “Receber a Caravana de Inovação reforça o protagonismo do Recife nessa agenda nacional e reafirma o compromisso da Prefeitura em liderar o uso da tecnologia e da inovação como motores do desenvolvimento e da transformação do setor público”, disse.

O superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, acredita que a Caravana de Inovação representa uma oportunidade de conectar diferentes atores comprometidos com ações inovadoras no serviço público. “É fundamental repensar a gestão pública a partir de soluções criativas e colaborativas, capazes também de estimular o empreendedorismo, principal motor da nossa economia”, afirmou.

Na avaliação dele, as compras públicas, por exemplo, podem ser uma importante alternativa para gerar oportunidades reais aos pequenos negócios e fortalecer o desenvolvimento local. “Esse é um dos focos de atuação do Sebrae, sempre em diálogo com outros parceiros que acreditem na inovação como caminho”, comentou.

A Caravana da Inovação no Recife tem apoio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Pernambuco), do Governo do Estado de Pernambuco, da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), do centro de Inovação Cesar, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).



