AI-Media e ITV Anunciam Parceria Histórica para Revolucionar o Serviço de Legendagem

A- A+

A AI-Media, líder mundial em soluções de tecnologias completas de legendagem, tem o prazer de anunciar sua nova parceria com a ITV, a maior emissora comercial do Reino Unido. Esta colaboração marca um passo significativo no uso da tecnologia de legendas por IA para aprimorar a acessibilidade e a eficiência operacional em toda a extensa rede de transmissão da ITV.

David Padmore, Diretor de Acessibilidade da ITV, enfatizou a importância dessa parceria no avanço do compromisso da ITV com a adoção de novas tecnologias.

A ITV busca constantemente soluções inovadoras para aprimorar nossos serviços e atender às diversas necessidades do nosso público. O trabalho com a AI-Media nos permitiu utilizar a IA de ponta para simplificar nossos fluxos de trabalho de legendagem, mantendo os mais altos padrões de precisão e confiabilidade.

A parceria está concentrada na implementação da solução de legendagem automática ao vivo LEXI da AI-Media, que se integra perfeitamente à infraestrutura existente da ITV.

A colaboração da AI-Media com a ITV resultou em uma arquitetura de tecnologia adaptada aos requisitos complexos da emissora, incluindo suas 18 variantes de notícias regionais.

A solução utilizará os Cartões SDI Encoder Pro da AI Media para fornecer legendas LEXI como dados VANC incorporados na arquitetura existente da ITV e será operada pela equipe especializada de Serviços de Acesso da ITV. O produto Alta da AI Media também será usado na ITVX e outros fluxos de trabalho de vídeo IP.

Tradicionalmente, as legendas de notícias regionais da ITV envolviam um fluxo de trabalho manual com requisitos significativos de pessoal. A mudança para a automação por meio da LEXI da AI-Media deve impactar drasticamente os recursos, levando a eficiências e reduções de custos significativas.

A automação dos fluxos de trabalho permite que a ITV forneça mais legendas, aprimorando a acessibilidade para seus espectadores. Além disso, espera-se que o aumento da confiabilidade e a latência reduzida do sistema LEXI aprimorem a qualidade geral do serviço.

A implementação dos fluxos de trabalho automatizados da AI-Media foi simples, não causando interrupções nas soluções de playout da ITV. Essa flexibilidade em torno do playout foi uma vantagem considerável, permitindo uma transição sem problemas para o novo sistema.

A equipe de legendagem da ITV continuará a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de modelos de tópicos personalizados, garantindo o mais alto nível de precisão e relevância das legendas. A mudança para fluxos de trabalho automatizados permite que a ITV ofereça mais legendas de notícias regionais, beneficiando um público mais amplo.



"A ITV escolheu a AI-Media devido à nossa infraestrutura robusta e à capacidade de implantar a LEXI em ambientes de transmissão complexos. Nossa experiência na entrega de legendas em mercados altamente regulamentados e nossos fortes relacionamentos com órgãos reguladores como Ofcom, ACMA e FCC, foram fatores significativos na decisão deles", disse John Peck, VP de Vendas Internacionais da AI-Media. "Esta parceria, além de aumentar a eficiência operacional da ITV, também confirma a sua posição como inovadores com visão de futuro na comunidade europeia de serviços de acesso."

A colaboração da ITV com a AI-Media destaca sua dedicação em aprimorar a experiência do espectador por meio de tecnologia avançada e ressalta seu papel como líder em acessibilidade e inovação.

Veja também

Amazon Reino Unido anuncia investimento de 8 bilhões de libras da Amazon Web Services no país