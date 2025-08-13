A- A+

PETRÓLEO AIE eleva previsões para oferta global do petróleo, indicando superávit maior A revisão veio após a Opep+ decidir por um novo forte acréscimo de sua produção

Os mercados globais de petróleo deverão apresentar superávit maior do que se calculava anteriormente este ano, com a oferta crescendo em ritmo mais de três vezes superior ao da demanda, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 13, a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo expandirá 2,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 1,9 milhão de bpd no próximo ano. As previsões anteriores eram de altas de 2,1 milhões de bpd neste ano e de 1,3 milhão de bpd em 2026.

A revisão veio após a Opep+ decidir por um novo forte acréscimo de sua produção, embora países fora da aliança tenham sido os principais responsáveis pelo aumento da oferta.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE reduziu sua projeção de avanço neste ano em 100 mil bpd, para 1,3 milhão de bpd, mas elevou a de 2026 em 60 mil bpd, para 1 milhão de bpd.

Ainda no relatório, a AIE reduziu suas previsões para o aumento da demanda global por petróleo em 2025, de 704 mil bpd para 685 mil bpd, e para o ano que vem, de 722 mil bpd para 699 mil bpd. As projeções continuam substancialmente abaixo das da Opep. Fonte: Dow Jones Newswires.

