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Petróleo AIE: Estoques de reservas de petróleo de Europa e Américas serão liberado no fim de março Os 400 milhões de barris são uma resposta às interrupções causadas pelo conflito no Oriente Médio, aponta a AIE em comunicado

Depois de anunciar nesta semana a maior liberação da história de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, a Agência Internacional de Energia (AIE) informou hoje um cronograma para a disponibilização da oferta extra aos mercados. Os 400 milhões de barris são uma resposta às interrupções causadas pelo conflito no Oriente Médio, aponta a AIE em comunicado.

Segundo a agência, planos de implementação individuais das liberações dos países integrantes foram submetidos ao órgão. E, de acordo com eles, os estoques de países membros da AIE na Ásia e na Oceania estarão disponíveis "imediatamente". Já os estoques nações nas Américas e Europa vão liberar reservas a partir do final de março.

Até agora, diz a AIE, os países das Américas se comprometeram a liberar 196,1 milhões de barris, ante 108,6 milhões vindos da Ásia e Oceania e 107,5 milhões do continente europeu.

"A guerra no Oriente Médio está criando a maior interrupção de fornecimento na história do mercado global de petróleo. Esta ação coletiva de emergência, de longe a maior já realizada, fornece uma reserva significativa e bem-vinda", diz a agência na nota, destacando, no entanto, que o fator mais importante para garantir fluxos estáveis é a retomada do trânsito regular pelo Estreito de Ormuz.

"Mecanismos adequados de seguro e proteção física para as embarcações são fundamentais para a retomada dos fluxos", reforçou a entidade.

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