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Conflito AIE prevê contração da demanda global de petróleo após guerra no Oriente Médio afetar fluxos "Raramente as perspectivas para o equilíbrio do mercado global de petróleo foram tão incertas", ressaltou a agência

A demanda global de petróleo deve se contrair neste ano, à medida que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e o quase fechamento do Estreito de Hormuz estrangulam a oferta e desorganizam as cadeias de suprimento, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE), em uma forte reversão em relação ao cenário do mês passado.

Em relatório mensal divulgado nesta terça-feira, 14, a organização com sede em Paris - que representa as principais nações consumidoras de petróleo - agora prevê que a demanda global encolha em 80 mil barris por dia (bpd) em 2026, ante a expectativa anterior de crescimento de 640 mil bpd. No segundo trimestre, a demanda deve cair 1,5 milhão de bpd, o maior recuo desde a pandemia de covid-19.

"Raramente as perspectivas para o equilíbrio do mercado global de petróleo foram tão incertas", ressaltou a AIE. "As interrupções no fornecimento e no comércio de petróleo decorrentes da guerra no Oriente Médio persistem, agravando a escassez de petróleo bruto e de derivados e elevando os preços a níveis que estão enfraquecendo a demanda."

A projeção da AIE pressupõe que as entregas de petróleo e gás do Oriente Médio aos mercados internacionais sejam retomadas até meados do ano, embora não aos níveis anteriores ao conflito. Se o Estreito de Hormuz reabrir e as rotas comerciais forem asseguradas, a agência estima que seriam necessários cerca de dois meses para restabelecer exportações estáveis.

Em relação à oferta global de petróleo, a AIE agora espera retração de 1,5 milhão de bpd em 2026, ante a projeção anterior de avanço de 1,1 milhão de bpd. A agência estima que a oferta sofreu uma queda drástica de 10,1 milhões de bpd em março, para 97 milhões de bpd, e recuará mais 2,9 milhões de bpd em abril, antes de começar a se recuperar. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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