AIE prevê pico da demanda mundial de petróleo até o fim da década

A demanda mundial de petróleo pode atingir o pico até o fim da atual década, porque a crise energética acelerou a transição para tecnologias menos poluentes, anunciou nesta quarta-feira (14) a Agência Internacional de Energia (AIE).

"A transição para uma economia de energia limpa está acelerando, com um pico na demanda global de petróleo prevista para antes do final desta década, à medida que os veículos elétricos, a eficiência energética e outras tecnologias avançam", afirmou o diretor executivo da AIE , Fatih Birol, em um comunicado.

No relatório de 2023, um estudo de mercado para os próximos cinco anos, a AIE projeta que a demanda mundial de petróleo vai continuar aumentando, mas que a expansão “deve registrar uma desaceleração significativamente até 2028”.

As estimativas apontam o pico da demanda para antes do que era previsto nos relatórios anteriores. No documento "Perspectivas da Energia no Mundo" de 2022, a AIE havia projetado um "avanço da demanda mundial de petróleo, apesar dos preços elevados, com um pico e estabilizado depois de 2035".

Mas como novas previsões a médio prazo calculam que "o uso de petróleo com combustível de transporte deve cair depois de 2026".

"Os preços elevados da energia e os problemas de segurança do fornecimento evidenciados pela crise energética mundial", agravada pelo conflito na Ucrânia, aceleram a transição para tecnologias de energia mais limpas", destacou a AIE, que tem sede em Paris e é uma agência autônoma da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Entre os países da OCDE, o cenário pode representar uma redução da demanda de petróleo a partir de 2024.

