AIE prevê que oferta global do petróleo crescerá três vezes mais rápido que demanda em 2025

A oferta global de petróleo deverá crescer em ritmo três vezes mais rápido que a demanda neste ano, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE). No entanto, fatores sazonais tendem a manter o mercado apertado no curto prazo.

Em relatório divulgado nesta sexta-feira (11) a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo aumentará 2,1 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 1,3 milhão de bpd no próximo ano. As previsões anteriores eram de altas de 1,8 milhão de bpd neste ano e de 1,1 milhão de bpd em 2026. A revisão veio após a Opep+ decidir por um novo forte acréscimo de sua produção, de 548 mil bpd, no último fim de semana.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE manteve sua projeção de avanço neste ano, em 1,4 milhão de bpd, mas elevou a de 2026 em 100 mil bpd, para 940 mil bpd.



Em junho, a oferta deu um salto de 950 mil bpd, com o movimento liderado pela Arábia Saudita, uma vez que vários produtores do Golfo ampliaram as exportações durante o conflito entre Israel e o Irã em meio a temores de interrupções no fornecimento no Estreito de Ormuz.

Apesar da acentuada expansão da oferta, fatores sazonais devem manter o mercado apertado no curto prazo, de acordo com a AIE. Os mercados futuros permanecem em forte backwardation - quando preços de curto prazo superam os contratos de vencimento posterior - e a demanda por viagens durante o verão no Hemisfério Norte mantém as margens de refino em níveis saudáveis

Ainda no relatório, a AIE reduziu suas previsões para o aumento da demanda global por petróleo em 2025, de 724 mil bpd para 704 mil bpd, e para o ano que vem, de 739 mil bpd para 722 mil bpd. Com exceção de 2020, quando a pandemia de covid-19 eclodiu, a taxa de crescimento deste ano seria a menor desde 2009.

As projeções continuam substancialmente abaixo das da Opep, que prevê aumento de 1,3 milhão de bpd na demanda tanto neste ano quanto no próximo.



