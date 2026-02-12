A- A+

petróleo AIE prevê recuperação da oferta de petróleo após tempestade de inverno nos EUA reduzir produção Oferta caiu 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em janeiro por conta das baixas temperaturas, fortes nevascas e tempestades de gelo, que forçaram o fechamento de campos de petróleo na América do Norte

A Agência Internacional de Energia (AIE) espera que a oferta global de petróleo se recupere nos próximos meses, após recuar fortemente em janeiro devido a uma severa tempestade de inverno nos EUA e restrições de exportação que reduziram os fluxos do Casaquistão, da Rússia e da Venezuela.

Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, a organização com sede em Paris - que representa as principais nações consumidoras de petróleo - informou que a oferta caiu 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em janeiro, uma vez que as baixas temperaturas, fortes nevascas e tempestades de gelo forçaram o fechamento de campos de petróleo e infraestrutura na América do Norte, eliminando cerca de 860 mil bpd nos EUA e 220 mil bpd no Canadá.

Como resultado, a AIE reduziu sua projeção para o aumento da oferta em 2026 em 100 mil bpd, psra 2,4 milhões de bpd. Para o ano passado, sua estimativa é que a oferta cresceu 3,1 milhões de bpd.

Interrupções prolongadas no principal terminal de exportação do Casaquistão e um apagão em seu maior campo petrolífero apertaram ainda mais o mercado de petróleo leve no início do ano. A oferta russa recuou 350 mil bpd, à medida que sanções do Ocidente pressionaram os compradores, reduzindo as exportações para a Índia, mesmo com os embarques para a China alcançando um recorde histórico.

A produção venezuelana diminuiu 210 mil bpd, mas deve se recuperar com a retomada parcial das exportações de petróleo. Apesar da agitação política em janeiro, a oferta de petróleo do Irã manteve-se praticamente estável, em 3,45 milhões de bpd, e a produção deve ficar, em média, em 3,3 milhões de bpd neste ano.

Do lado da demanda, a AIE cortou sua projeção de avanço global para este ano em 80 mil bpd, para 850 mil bpd, à medida que incertezas econômicas e os preços mais altos do petróleo pesam sobre o consumo. No ano passado, a demanda teve aumento estimado em 770 mil bpd. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



