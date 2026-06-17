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Agência Internacional de Energia AIE reduz previsão de demanda mundial de petróleo para 2026 Queda dos estoques é especialmente específica nos países da OCDE (-163 milhões de barris), que atingiu seu nível menor desde 1990

A Agência Internacional de Energia (AIE) voltou a reduzir a previsão de demanda mundial de petróleo para 2026 em seu relatório mensal publicado nesta quarta-feira (17), no qual aponta o impacto “considerável” da guerra no Oriente Médio.

Segundo a agência, a demanda mundial cairá em 1,1 milhão de barris diários em 2026, uma redução quase três vezes maior que a prevista no mês passado.

Os números preliminares mostram que as entregas de petróleo do segundo trimestre de 2026 caíram quase 5% em termos anuais, devido “ao aumento dos preços dos combustíveis e às dificuldades de abastecimento”.

O retrocesso trimestral nas entregas seria o primeiro desde 2020, ressalta a AIE.

Ao mesmo tempo, “os estoques continuam avançando em ritmo recorde, apesar da queda significativa na demanda por petróleo”, afirma a AIE em seu relatório.

A queda dos estoques é especialmente específica nos países da OCDE (-163 milhões de barris), que atingiu seu nível menor desde 1990.

Na escala global, os estoques diminuíram quase 220 milhões de barris entre abril e maio.

Embora o acordo entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra e desbloquear o Estreito de Ormuz — por onde transita 20% do petróleo mundial — "abra a porta para a retomada das exportações do Oriente Médio, as limitações operacionais e políticas" continuam presentes e "ofuscam as perspectivas", afirma a agência.

Para 2027, a AIE prevê um aumento “modesto” da demanda (em cerca de 2 mb/d), mas uma forte recuperação da oferta (+8 mb/d), o que poderia representar um “alívio bem-vindo” ao mercado de petróleo e uma “oportunidade” para reconstruir os estoques.

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