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Agência Internacional de Energia

AIE reduz previsão de demanda mundial de petróleo para 2026

Queda dos estoques é especialmente específica nos países da OCDE (-163 milhões de barris), que atingiu seu nível menor desde 1990

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Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026Esta vista geral mostra tanques de armazenamento em uma refinaria de petróleo em Kawasaki, província de Kanagawa, em 17 de março de 2026 - Foto: Yuichi Yamazaki / AFP

A Agência Internacional de Energia (AIE) voltou a reduzir a previsão de demanda mundial de petróleo para 2026 em seu relatório mensal publicado nesta quarta-feira (17), no qual aponta o impacto “considerável” da guerra no Oriente Médio.

Segundo a agência, a demanda mundial cairá em 1,1 milhão de barris diários em 2026, uma redução quase três vezes maior que a prevista no mês passado.

Os números preliminares mostram que as entregas de petróleo do segundo trimestre de 2026 caíram quase 5% em termos anuais, devido “ao aumento dos preços dos combustíveis e às dificuldades de abastecimento”.

O retrocesso trimestral nas entregas seria o primeiro desde 2020, ressalta a AIE.

Ao mesmo tempo, “os estoques continuam avançando em ritmo recorde, apesar da queda significativa na demanda por petróleo”, afirma a AIE em seu relatório.

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A queda dos estoques é especialmente específica nos países da OCDE (-163 milhões de barris), que atingiu seu nível menor desde 1990.

Na escala global, os estoques diminuíram quase 220 milhões de barris entre abril e maio.

Embora o acordo entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra e desbloquear o Estreito de Ormuz — por onde transita 20% do petróleo mundial — "abra a porta para a retomada das exportações do Oriente Médio, as limitações operacionais e políticas" continuam presentes e "ofuscam as perspectivas", afirma a agência.

Para 2027, a AIE prevê um aumento “modesto” da demanda (em cerca de 2 mb/d), mas uma forte recuperação da oferta (+8 mb/d), o que poderia representar um “alívio bem-vindo” ao mercado de petróleo e uma “oportunidade” para reconstruir os estoques.

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