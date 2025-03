AIE reduz projeção para demanda global por petróleo ao alertar sobre tensões comerciais

A- A+

A Agência Internacional de Energia (AIE) disse que as condições macroeconômicas que balizam suas projeções de demanda por petróleo se deterioraram ao longo do último mês em função de tensões comerciais globais, e que o superávit de oferta da commodity deverá ser maior do que o previsto se a Opep+ ampliar a produção depois de abril.

"Novas tarifas dos EUA com certeza agirão como barreiras ao comércio global e ao crescimento econômico", disse a AIE, em relatório publicado nesta quinta-feira, 13. "A falta de clareza por sua natureza intermitente, combinada com o potencial de retaliação e escalada, fez com que as incertezas aumentassem," acrescentou.



Ainda que seja muito cedo para avaliar o impacto na economia real, a AIE disse que um cenário de "estagflação" induzido por tarifas deve pesar no crescimento geral da demanda por petróleo

A AIE, que tem sede em Paris, reduziu sua previsão para o aumento na demanda mundial por petróleo este ano para 1,03 milhão de barris por dia (bpd). No documento anterior, a estimativa era de avanço de 1,1 milhão de bpd. Com a revisão, a agência agora espera que o consumo atinja média de 103,9 milhões de bpd em 2025.

A agência também prevê que a oferta global de petróleo deverá superar a demanda em cerca de 600 mil bpd - estimativa maior do que a do mês passado - e que mais 400 mil bpd poderão ser adicionados ao mercado se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) continuar ampliando a produção além de abril.

"A oferta global de petróleo já está aumentando", disse a AIE. "Em fevereiro, saltou 240,000 barris por dia", detalhou.

Como resultado, a AIE elevou sua previsão para o aumento da oferta de petróleo fora da Opep+ neste ano em 100 mil bpd, para 1,5 milhão de bpd. A estimativa para a oferta total de 2025, por sua vez, foi mantida em 104,5 milhões de bpd.

