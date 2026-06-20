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Agência Internacional de Energia Atômica

AIEA diz que central nuclear na Ucrânia perdeu fornecimento de energia durante conflito militar

"Mais recente perda de energia fora do local destaca a importância vital de fortalecer a conexão da ZNPP à rede elétrica como parte dos esforços para ajudar a prevenir um acidente nuclear", defendeu o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi

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Fachada da AIEAFachada da AIEA - Foto: Joe Klamar / AFP

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que a central nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, perdeu o fornecimento de energia externa neste sábado, 20, pela 20ª vez durante o conflito militar contra a Rússia, sublinhando mais uma vez a precária situação de segurança nuclear no local.

Em postagem no X, a AIEA menciona que a equipe da agência - que faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU) - destacou que os geradores a diesel de emergência em Zaporizhzhya começaram a operar automaticamente para fornecer energia de reserva para o resfriamento do núcleo do reator e outras funções essenciais de segurança nuclear.

 

"A equipe foi informada de que um problema nas linhas de energia internas da central causou a mais recente desconexão da única linha de energia externa disponível, a Ferosplavna-1 de 330 quilovolts (kV)", acrescentou.

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A AIEA também sublinhou que os reparos na principal linha de 750 kV da central, a Dniprovska - desconectada nos últimos três meses -, continuam sob um cessar-fogo localizado, mediado pela AIEA e monitorado por suas equipes em ambos os lados do rio Dniepre.

"A mais recente perda de energia fora do local destaca a importância vital de fortalecer a conexão da ZNPP à rede elétrica como parte dos esforços para ajudar a prevenir um acidente nuclear", defendeu o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi.

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