AIEA diz que central nuclear na Ucrânia perdeu fornecimento de energia durante conflito militar
"Mais recente perda de energia fora do local destaca a importância vital de fortalecer a conexão da ZNPP à rede elétrica como parte dos esforços para ajudar a prevenir um acidente nuclear", defendeu o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que a central nuclear de Zaporizhzhya, na Ucrânia, perdeu o fornecimento de energia externa neste sábado, 20, pela 20ª vez durante o conflito militar contra a Rússia, sublinhando mais uma vez a precária situação de segurança nuclear no local.
Em postagem no X, a AIEA menciona que a equipe da agência - que faz parte da Organização das Nações Unidas (ONU) - destacou que os geradores a diesel de emergência em Zaporizhzhya começaram a operar automaticamente para fornecer energia de reserva para o resfriamento do núcleo do reator e outras funções essenciais de segurança nuclear.
The Zaporizhzhya NPP today lost off-site power for the 20th time during the military conflict, once again underlining the precarious nuclear safety situation at the site.— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) June 20, 2026
The IAEA’s team at the ZNPP reported that its emergency diesel generators automatically started operating… pic.twitter.com/CzyDAtjKgx
"A equipe foi informada de que um problema nas linhas de energia internas da central causou a mais recente desconexão da única linha de energia externa disponível, a Ferosplavna-1 de 330 quilovolts (kV)", acrescentou.
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A AIEA também sublinhou que os reparos na principal linha de 750 kV da central, a Dniprovska - desconectada nos últimos três meses -, continuam sob um cessar-fogo localizado, mediado pela AIEA e monitorado por suas equipes em ambos os lados do rio Dniepre.
"A mais recente perda de energia fora do local destaca a importância vital de fortalecer a conexão da ZNPP à rede elétrica como parte dos esforços para ajudar a prevenir um acidente nuclear", defendeu o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi.