Ailton Aquino será primeiro negro na diretoria do Banco Central

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira o servidor Ailton Aquino dos Santos para a diretoria de Fiscalização do Banco Central. Ele substitui Paulo Sérgio Neves de Souza, indicado ainda na gestão de Bolsonaro.

O nome ainda precisa passar pelo Senado e foi anunciado junto com Gabriel Galípolo - que foi indicado para comandar a diretoria de política monetária.

Ailton Aquino dos Santos será a primeira pessoa negra a ocupar um cargo na cúpula do BC. Atualmente ele é Auditor Chefe no Banco Central e tem mais 25 anos de casa. Ela também já ocupou o cargo de chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira do BC.

Aquino dos Santos tem dupla graduação, em Ciências Contábeis e Direito, respectivamente na Universidade do Estado da Bahia e no UDF Centro Universitário. Ele possui também pós-graduação em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia (1997), além de mais três especializações: Contabilidade Internacional, Engenharia Econômica de Negócios e Direito Público.

Veja também

CÂMARA FEDERAL Relator do arcabouço fiscal afirma que votação da urgência do projeto na Câmara será dia 16