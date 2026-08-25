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DESPEDIDA Ainda dá para comprar Häagen-Dazs no Brasil? Poucos sites oferecem sorvete, e preço chega a R$ 83,99 Veja a variação de preço e onde encontrar a marca nos seus últimos momentos no país

Nos últimos momentos do sorvete americano Häagen-Dazs no Brasil, ainda é possível encontrar algumas unidades nos principais supermercados on-line. Mas a diversidade é pouca e o preço, em alguns casos, salgado.

No site da rede Hortifruti, a unidade do pote de 473ml custa R$ 69,99, com opções de sabores de morango, vanilla, cheesecake e doce de leite. Enquanto isso, no site do supermercado Zona Sul o preço é de R$ 83,99, e as opções de sabores são chocolate belga, cookies e cheesecake. No Empório Farinha Pura, é possível comprar sorvete de morango ou caramelo a R$ 62,99.

Já no Carrefour, encontra-se os sabores de chocolate belga, morango e cookies a R$ 51,99. A rede Natural da terra possui os sabores de vanilla, morango, macadâmia, doce de leite e cheesecake a R$ 72,99. E o mercado St. Marche oferece apenas unidades de 100ml, custando R$ 23,90 nos sabores de morango, doce de leite, chocolate belga e cookies, e R$ 26,90 o sabor de macadâmia.

O Globo pesquisou ainda em outros 4 sites de supermercados e varejistas e não encontrou opções disponíveis de sorvete Häagen-Dazs.

A americana General Mills, dona da marca Häagen-Dazs afirmou que a decisão de encerrar as operações no Brasil está ligada à reformulação de seu portfólio no país. Esse movimento teve início em março, quando foi anunciada a venda das marcas Yoki e Kitano para a 3corações por R$ 800 milhões.

“A marca Häagen-Dazs não será mais distribuída no Brasil, devido a um plano de reformulação de portfólio da General Mills, anunciado em março de 2026”, disse a General Mills em nota, sem fornecer outros detalhes ou justificativas.

Quando a transação com a 3corações foi anunciada, a General Mills sublinhou que o objetivo estava em gerar crescimento rentável de longo prazo, em linha com a estratégia de aceleração do negócio. A transação, informou a companhia, em março, além de colaborar para aumentar a margem de lucro operacional, reforça o foco das operações internacionais em suas “plataformas globais prioritárias, incluindo sorvetes superpremium, comida mexicana, barras de snacks e alimentos para animais de estimação.”

A despedida a Häagen-Dazs do Brasil ocorre em um momento em que o mercado de sorvetes premium no país cresce de forma robusta, em ritmo acima do registrado globalmente. O país soma mais de 11 mil empresas no setor de sorvetes e gelatos. Juntas, elas superam R$ 14 bilhões em faturamento por ano, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis).

A Häagen-Dazs chegou ao Brasil no fim dos anos 1990. E, na sequência, chegou a abrir uma rede de lojas concentrada principalmente em São Paulo e Rio, que foi fechada menos de dez anos atrás.

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