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LOTERIAS Ainda dá tempo de apostar na Mega-Sena de 30 anos? Veja regras Concurso especial 3.010 será realizado neste domingo, às 11h, em horário diferente do habitual. Ainda é possível apostar, mas apenas em modalidade bolão

A Caixa Econômica Federal vai comemorar os 30 anos da Mega-Sena com um sorteio especial de R$ 300 milhões neste domingo. O concurso 3.010 será sorteado, no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 11h, e para quem ainda não fez sua “fezinha”, ainda dá tempo de tentar a sorte. A Caixa ainda está com as apostas em modalidade Bolão disponíveis no site.

Até quando posso apostar na Mega-Sena de 30 anos?

As cotas de bolão poderão ser compradas até as 10h de domingo, dia 24, de forma on-line, por meio do site da Caixa. Nele, é realizada uma contagem regressiva da disponibilidade de compra até o horário limite.

Como funcionam os bolões da Caixa?

O Bolão Caixa permite que apostadores participem em grupo. Para isso, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar a organização do bolão ao atendente da lotérica. No site da Caixa, estão disponíveis cotas de bolões de diferentes lotéricas para Mega-Sena especial de aniversário.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6. Para o concurso especial, as cotas poderão ser compradas até as 10h do domingo, uma hora antes do sorteio.

Que horas é o sorteio?

O sorteio será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

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