Ainda estou esperando Lula me chamar para falar de alternativas à MP do IOF, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (16) que ainda espera um chamado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar as alternativas à medida provisória que aumentava tributos no lugar da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele negou que tenha encontrado com o presidente ontem no Palácio da Alvorada, e alegou que foi até lá para discutir outro tema.

"Não teve a reunião com ele ainda. Alguma vez eu menti para vocês? Foi uma outra agenda ontem (quarta, 15) no Alvorada. Eu estou aguardando ele Lula chamar", disse o ministro a jornalistas na portaria do ministério da Fazenda.

A expectativa é que Haddad apresente para o presidente quais são os cenários calculados pela equipe econômica e proponha o que poderá ser feito para recompor a perda de arrecadação com a queda da MP alternativa ao IOF, que não chegou a ser apreciada pelo Congresso.

