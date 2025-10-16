Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
mp do iof

Ainda estou esperando Lula me chamar para falar de alternativas à MP do IOF, diz Haddad

Ele negou que tenha encontrado com o presidente ontem no Palácio da Alvorada, e alegou que foi até lá para discutir outro tema

Reportar Erro
Ministro da Fazenda, Fernando HaddadMinistro da Fazenda, Fernando Haddad - Foto: Diogo Zacarias/MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (16) que ainda espera um chamado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar as alternativas à medida provisória que aumentava tributos no lugar da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Ele negou que tenha encontrado com o presidente ontem no Palácio da Alvorada, e alegou que foi até lá para discutir outro tema.

"Não teve a reunião com ele ainda. Alguma vez eu menti para vocês? Foi uma outra agenda ontem (quarta, 15) no Alvorada. Eu estou aguardando ele Lula chamar", disse o ministro a jornalistas na portaria do ministério da Fazenda.

Leia também

• Haddad pede a Alcolumbre para retomar trechos da MP alternativa ao IOF com mais adesão do Congresso

• Tarcísio volta a criticar Haddad e reitera que não atuou para derrubar MP alternativa ao IOF

• Haddad diz que cortes em emendas podem superar R$ 7 bilhões após rejeição da MP alternativa ao IOF

A expectativa é que Haddad apresente para o presidente quais são os cenários calculados pela equipe econômica e proponha o que poderá ser feito para recompor a perda de arrecadação com a queda da MP alternativa ao IOF, que não chegou a ser apreciada pelo Congresso.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter